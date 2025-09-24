Detuvieron a ocho delincuentes por el robo a la casa de Pampita en Barrio Parque

La Policía de la Ciudad detuvo a ocho delincuentes implicados en el robo a la casa de la modelo y conductora Carolina Pampita Ardohain en Barrio Parque.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que se trata de seis hombres de nacionalidad chilena, un venezolano y un colombiano.

Uniformados de la División Investigaciones Comunales 14 y de la Comisaría Comunal 3 concretaron las capturas de siete ladrones en el un hotel del barrio porteño de Balvanera, al tiempo que el restante fue arrestado en La Boca cuando manejaba un Fiat Cronos.

Los primeras detenciones se lograron en un hotel de Callao 40 luego del análisis de las cámaras de seguridad, las cuales registraron a uno de los vehículos que utilizaron los malhechores para escapar el día del asalto.

Cinco de los malvivientes entraron al inmueble, una información constatada por la fiscalía interviniente, que autorizó el ingreso al lugar para identificar y aprehender a los involucrados.