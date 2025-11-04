Detuvieron a “Muma”, una joven con antecedentes por robo en Sáenz Peña

Tras un operativo de investigación, la Policía logró esclarecer un hurto denunciado por un empleado de una empresa de gas. La detenida, conocida en el ambiente delictivo como “Muma”, habría actuado junto a un cómplice que continúa prófugo.

Un trabajo de la División de Investigaciones Complejas Interior Sáenz Peña permitió detener a una joven sospechada de haber participado en un robo ocurrido el pasado 31 de octubre.

El hecho fue denunciado por un empleado de la firma Ruvira Gas, quien relató que había dejado estacionado un camión de la empresa en calle 12, entre 3 y 5, del barrio Monseñor de Carlo, y al regresar constató la sustracción de dos teléfonos celulares: un Motorola gris oscuro de uso personal y un Samsung Galaxy A04 perteneciente a la compañía.

A partir del análisis de cámaras de seguridad municipales, los investigadores identificaron a la presunta autora, una joven conocida como “Muma”, con antecedentes por hechos similares. En las imágenes se la observaba actuando junto a un hombre, movilizándose en una motocicleta de 110 cc.

Con esa información, el personal policial realizó una vigilancia en las inmediaciones del domicilio de la sospechosa, ubicado cerca de las rutas 95 y 16, logrando finalmente su aprehensión.

La detenida, de 26 años, fue puesta a disposición de la Fiscalía N°4, que dispuso su notificación formal y traslado a sede judicial este martes a las 8.

La investigación continúa para dar con el cómplice y recuperar los elementos robados.