Detectaron en Kenia una nueva variante de coronavirus “nunca antes vista en el mundo”

Científicos de aquel país aseguraron que podría estar propagándose de una manera “silenciosa”.

Un grupo de científicos del Instituto de Investigación Médica de Kenia (KEMRI) detectaron este jueves en ese país una variante única y particular del coronavirus, que ya podría estar propagándose de una manera “silenciosa”.

Los expertos extrajeron datos del genoma del virus de 205 personas en ocho regiones del país -Nairobi, Kajiado, Kilifi, Taita-Taveta, Río Tana, Mombasa, Kwale y Lamu- entre junio y octubre de 2020 e identificaron 16 variantes en circulación, cuatro de las cuales dominan el número de infecciones.

Según revelaron, una de estas mutaciones, la de Taita-Taveta, tuvo un cambio definitivo de aminoácidos y generó particular preocupación. “No hemos visto esta variante en ningún otro lugar del mundo”, explicó Charles Agoti, investigador del KEMRI.

El científico explicó que es extraño que esos cuatro “linajes” se propagaron aún más en comparación con el momento en que fueron detectados por primera vez.

Agoti insistió en que se requieren más estudios para determinar qué impacto tendrán las variaciones sobre el patrón de la enfermedad en Kenia.

Actualmente hay 20 variantes del coronavirus en Kenia, cuatro de las cuales se descubrieron en marzo de 2020. Sin embargo, hasta el momento no tiene presencia en el país ninguna de las cepas detectadas en Brasil, Japón, Reino Unido o Sudáfrica.

Según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, la cifra total de contagios registrados en esa nación africana desde el inicio de la pandemia es de 98.693, mientras que 1.723 personas fallecieron por causa de la enfermedad.

