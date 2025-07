Despidos en ATP: desvincularon a más de 30 contratados

Este miércoles, en la Administración Tributaria Provincial donde un grupo de trabajadores despedidos se encontraba realizando una manifestación. Según contaron a este medio, varios de ellos se presentaron el martes en forma habitual en sus puestos de trabajo, cuando recibieron un correo electrónico que les informaba sobre su desvinculación.

«Ayer nos presentamos a trabajar y recibimos, mediante un correo, la notificación de que no nos renovarían el contrato de servicio», mencionó una de las trabajadoras despedidas.

«Estoy desde el 2019. Nadie se acercó personalmente a explicarnos nada. Estamos desamparados totalmente, por eso decidimos juntarnos con los compañeros», indicó la mujer.

Luego, visiblemente emocionada, expresó: «Me siento muy afectada y no entiendo el motivo, porque siempre nos pidieron capacitaciones y yo me recibí, tuve titulos de grado, posgrados, no tengo sumarios ni llamados de atención, tengo horas a favor. Nos mandaron un correo diciendo que no nos iban a renovar y nada más. Tengo tres hijos, uno en la secundaria y dos más chicos, en jardín».

«Nos dejaron sin cobertura social, es una verguenza lo que nos hicieron. A los compañeros que quedaron también los presionan y amenazan que no les van a renovar. Somos 70 en total; primero se desvinculó a 29 y luego a 9 más», concluyó la mujer.