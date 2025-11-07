Desmantelaron un local que reactivaba celulares robados

Personal del Departamento Cibercrimen desmanteló un taller clandestino dedicado a reactivar y vender celulares robados. El operativo se realizó en dos puntos de Resistencia: un local comercial de calle Obligado y una casa en la zona de Goitia.

Las tareas de investigación habían comenzado semanas atrás, luego de detectarse un aumento en los robos de teléfonos de alta gama.

A partir del análisis tecnológico y seguimientos digitales, se descubrió que en esos lugares se hacían procedimientos de «bypass» y cambios de IMEI, maniobras que permiten eludir los bloqueos de seguridad y volver a poner en circulación equipos robados.

Durante los allanamientos, la Policía secuestró varios celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento con software de activación irregular. El responsable del lugar fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.