Desesperado pedido de la mamá de Agustin , el adolescente desaparecido : “Volvé hijo”

Agustín Romero lleva una semana desaparecido desde el pasado 15 de enero fue a hacer unas compras a un kiosco cerca de su casa y no volvió.

La madre pide a la policía que no deje de buscarlo. “Hubo mucho movimiento estos días, pero después se paró todo”

“La policía lo esta buscando, eso me dicen, anoche anduve hasta las 2 de la mañana en la comisaría para tener noticias de él”, comentó Lorena, la madre del menor.

“Nosotros vamos y venimos de recorrer el monte y no vemos nada, no vemos a la policía, ellos dicen que lo buscan pero no veo movimiento”, reclamo la mujer

Reconoció Lorena que el menor en otras oportunidades ya se había ausentado de la casa pero al día y medio ya volvió, no como en esta oportunidad.

Agustín es un chico bueno dijo la madre “No esta consumiendo nada es un chico sano, asistía al colegio y desapareció cuando se fue a hacer un mandado”.

La madre de Agustín tiene otros cuatro niños y dice que no sabe que le pudo haber pasado a su hijo.

Lorena vive en calle 53 entre 16 y 18 del Barrio Sáenz Peña de donde se ausento Agustín. “Los hermanos, su padre lo estamos buscando”, dijo y facilitó un número de teléfono al que pueden comunicarse, es el 3644196601 o bien a la Comisaria mas cercana. “No duden en avisar porque ya pasaron cinco días y no sé qué le paso a mi hijo, yo quiero que mi hijo aparezca, sea con vida o no, como sea quiero ver a mi hijo, no se qué le paso es como s le hubiera tragado la tierra”

La madre de Agustín pidió que si lee algún mensaje o escucha o vela televisión le pide que vuelva. “Volve hijo a la casa, acá nadie te hizo nada y vos sabes que nadie te hizo nada, no se lo que te está pasando solo te pido que vuelvas a la casa, tus hermanos te extrañan, yo te extraño, vos sabes que no ando bien de salud , quiero que vuelvas a la casa, no tengas miedo”, pidió la madre entre sollozos.

