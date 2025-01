Desesperada búsqueda de un argentino que se perdió en la selva de Brasil

Federico Bruni, de 32 años y oriundo de Munro, se comunicó por última vez con su familia el pasado 27 de enero. En ese momento, les informó que se encontraba en un camping cerca de Florianópolis y advirtió que podría perder señal, por lo que no estaría en contacto con frecuencia. Sin embargo, días después, la policía brasileña contactó a sus familiares para informarles que habían encontrado su vehículo con todas sus pertenencias, pero sin rastros de él.

Desde entonces, familiares y amigos difundieron su imagen en redes sociales con el objetivo de dar con su paradero. Según detallaron, Federico se alojaba en un camping ubicado en las inmediaciones de la selva de São Bonifácio. «Estamos desesperados», expresó su hermana Daniela, quien también informó que sus padres y tías viajaron a Brasil para participar en la búsqueda.

La mujer relató que el lunes fue la última vez que hablaron con Federico. «Nos dijo que se iba a quedar en un camping donde no tendría buena señal, así que estábamos tranquilos de que no nos hablara. Pero hoy la policía se comunicó conmigo desde Brasil para decirme que encontraron su camioneta con todos sus documentos y su perra adentro, pero él no estaba», explicó.

Una de las principales hipótesis de los investigadores es que Federico podría haberse caído al río y haber sido arrastrado por la corriente. Sin embargo, su familia no descarta que haya logrado salir del agua y se haya perdido en la selva. «Él ya hizo viajes así y conoce la zona, pero suponen que tal vez entró al río y se golpeó la cabeza», comentó Daniela.

Las intensas lluvias en la región complicaron los operativos de búsqueda. Según detalló su hermana, los efectivos intentaron rastrearlo con drones, pero la densa vegetación impide ver con claridad. Por esta razón, solicitó que se sume un equipo especializado para explorar el área. «Necesitamos un equipo que pueda entrar a esa selva», pidió con preocupación.

Federico Bruni mide 1.80 metros, tiene cabello castaño y varios tatuajes, entre ellos, el escudo de la República Argentina en un brazo y la imagen de un caballo con alas en una pierna. Apasionado por los viajes, solía compartir en sus redes sociales fotos de sus recorridos y textos de su autoría sobre sus experiencias.

Su familia pidió la colaboración de la comunidad para difundir su búsqueda y, en caso de contar con información sobre su paradero, comunicarse a los teléfonos 11-3447-1508 o 11-3090-9666.