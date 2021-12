Opticos del Chaco advierten a la comunidad sobre la venta ilegal de anteojos

Sáenz Peña – Nurimar Mathot integrante del Colegio Optico del Chaco en contacto con ChacoNoticias advierte sobre campañas de salud visual no autorizadas. La misma profesional expresó: “Estamos advirtiendo mediante este comunicado hacia la población sobre una campaña de entrega de anteojos que no son autorizadas por nadie en Chaco.”

“Se tiene planeado realizar en localidades vecinas y también en Sáenz Peña. Se trata de algo ilegal, no hay oftalmólogo o profesional que recete los mismos. Sabemos que en algunas localidades tienen apoyo de los intendentes. Hicimos la denuncia correspondiente a Salud Pública y en la Municipal de Sáenz peña también se está trabajando. Se trata de un atentado contra la salud visual de las personas.”, remarcó.

“Hemos tenido clientes que vinieron por problemas con este material, además de ser una estafa a nivel económica. Es un caso donde tendría que interceder la AFIP, ya que se trata de un negocio ilegal. Para realizar un operativo semejante debe estar fiscalizado por Salud Pública, con profesionales capacitado para la realización de esa actividad. Una venta de anteojos sin respaldo de receta, nosotros los ópticos no podemos apoyar.”, acotó.

“Seguramente la gente encargada de los sindicatos, o municipios que los apoyan, no están sabiendo que no es correcto tal práctica. El uso de los mismos sin receta médica puede ocasionar daños en la retina, cornea, entre otros y la atención médica para el tratamiento de distintos diagnósticos terminan siendo mas caro que la compra de estos anteojos. No pueden utilizarse estos, como excusa de moda.”, detalló.

“Trabajamos, además, en una ordenanza municipal que prohíbe la venta ilegal de anteojos de sol o receta, en ferias, calle, lugares donde no está autorizado. Nos proveemos de anteojos de sol o receta, realizados todos los controles sanitarios, que sin ellos puede ser totalmente perjudicial su uso. “, finalizó.

