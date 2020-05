Desde la Institución NIDO del Barrio Milenium continúa la asistencia a vecinos

Desde la Institución NIDO del Barrio Milenium de Sáenz Peña, Carmen Fernandez, informó que no se ha suspendido durante la cuarentena la asistencia social a los vecinos.

Además la coordinadora del NID, Carmen Fernandez , agregó: “Seguimos ayudando a los vecinos con asistencia social, entregando 2 días de las semanas mate cocido o arroz con leche en modalidad vianda para que los papas de los niños venga a retirar desde nuestro espacio. Estuvimos brindando el espacio para la campaña de vacunación, realizada la semana pasada, y contamos con una asistente social para responder demandas de nuestros adultos mayores”.

