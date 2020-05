Desde el NIDO del Barrio Milenium asisten a vecinos con servicio de comedor y merendero

Lo informó Carmen Fernandez, coordinadora de la Institución NIDO del Barrio Milenium, al destacar que lunes miércoles y viernes desde las 18 horas se cumple con el servicio de comedor, siempre en modalidad vianda, y los martes y jueves desde las 17.30 horas se cumple con el servicio de merienda.

Carmen Fernandez destacó al respecto: “Se incorporó esta semana otra vez el servicio de comedor y merienda para los vecinos del barrio Milenium que vienen a buscar la comida, no queremos dejar de asistir a los que más necesitan en ésta situación de cuarentena. Queremos estar presente en los momentos más difíciles de la comunidad por eso cumplimos con este servicio.”

