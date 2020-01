Desde El Impenetrable el gobierno inició el proceso del nuevo ordenamiento territorial

La selección de El Impenetrable como región N° 1 y Nº 2 responde a una decisión del Ejecutivo provincial de fortalecer la presencia del Estado en las zonas más vulnerables de la provincia.

El gobernador Jorge Capitanich encabezó, este viernes, la firma de las actas con los intendentes de Fuerte Esperanza y Juan José Castelli, dando inicio a la conformación de las regiones 1 y 2 que plantea el nuevo ordenamiento territorial propuesto por el gobierno, en consenso con los Municipios. Este sábado culminará la firma de las actas de compromiso de unión voluntaria de dichas regiones.

De esta manera se avanza en la adhesión de las intendencias provinciales a fin de presentar en marzo próximo, ante la Legislatura chaqueña, el proyecto de Ley de nuevo ordenamiento territorial de la provincia. “Apostamos a que ésta reorganización territorial mejore la efectividad de las políticas públicas en un marco de equidad regional”, expresó el mandatario.

La Región I estará integrada por los municipios de Misión Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza y El Sauzalito, en tanto que la Región II estará compuesta por Juan José Castelli, Tres Isletas, Miraflores, Villa Río Bermejito y El Espinillo. Así inicia el proceso hacia el nuevo modelo de ordenamiento territorial, integración y desarrollo propuesto en el plan Chaco 2030.

Para ello la provincia será dividida en diez microrregiones, con sus respectivas direcciones, donde se trabajarán las políticas públicas territoriales. “Las regionales en las que se divide la provincia actualmente plantean una visión diferente en cada área, como educación, salud, justica, seguridad, desarrollo social, lo que dificulta la organización para abordar estrategias de intervención territorial”, explicó.

La regionalización del territorio provincial en áreas con características comunes (geográficas, ambientales, históricas, culturales, económicas y sociales) permite la organización compartida de los sistemas de gestión pública para optimizar los recursos económicos, financieros, institucionales y humanos de la administración pública provincial. “Necesitamos una organización del territorio en la que coincidan todos los organismos provinciales, por lo que avanzamos con todos los actores sociales de todos los municipios para consensuar este nuevo ordenamiento”, resumió.

El reordenamiento territorial permitirá la construcción de políticas públicas, a partir de las fortalezas y potencialidades de cada región, la puesta en valor del patrimonio natural, la riqueza cultural y la preservación de ambiente, impulsando el protagonismo de los actores locales. Esto promueve la revalorización de lo local como fuente de crecimiento en la integración social, económica y cultural de comunidades.

El objetivo final es impulsar el crecimiento regional a través del desarrollo de las actividades productivas, comerciales e industriales, y la creación de empleo privado, que difícilmente podrían desarrollarse con una óptica centralista.

Desarrollo de cadenas productivas

Uno de las prioridades es el fortalecimiento de las seis cadenas productivas que son las que generan ingresos en las comunidades. Además de la actividad turística con epicentro en El Impenetrable, en el marco del turismo rural, ecológico y de aventuras.

Capitanich aseguró que se promoverá la cadena apícola, incentivando el aumento de colmenas y desarrollando infraestructura necesaria para tener capacidad exportación. “Tenemos las condiciones agroecológicas para producir una miel que está considerada entre las de mejor calidad del mundo”, destacó.

También se fortalecerá la cadena caprina bovina, las de hortalizas que dependen de la cercanía con la provisión de agua (cucurbitácea) y la cadena de artesanías. No obstante remarcó la necesidad de garantizar la protección del boque nativo, con la aplicación de la Ley provincial 26331.

“El desafío es trabajar en un desarrollo armónico con la comunidad, con el apoyo del gobierno nacional para lograr la reparación histórica que merece El Impenetrable”, expresó el gobernador. Para ello, aseguró que se trabajará en mejorar la calidad de vida de las y los pobladores, las comunicaciones, la conectividad de agua potable y energía eléctrica, la red vial, infraestructura escolar, seguridad pública y el acceso a todos los servicios públicos.

Por la mañana, en El Sauzalito, durante la primera misión del gabinete provincial, Capitanich anunció la concreción la de línea de media tensión de 33 kv desde Laguna Yema (Formosa) –Wichí, la finalización de las obras de refacción del hospital y equipamiento a centros de salud y centros culturales.

A esto se le sumará la fase del Segundo Acueducto del Interior -de Nueva Pompeya hasta Fuerte Esperanza- que se inaugurará próximamente con la visita del presidente de la Nación Alberto Fernández. En la oportunidad además se firmará el contrato de ejecución de la segunda etapa de la obra.

De igual manera se trabaja en una agenda con los organismos bilaterales de créditos para el financiamiento para 250 kilómetros de red vial para El Impenetrable. “Esa es la verdadera apuesta que tenemos que tener en ésta etapa, no es fácil, pero con el liderazgo y la voluntad del presidente Fernández será posible”, indicó.

*El acuerdo*

A partir de las firmas, los gobiernos municipales se comprometen a participar en el sostenimiento de las políticas públicas orientadas a la descentralización y regionalización a través de Consejos Provinciales de Descentralización y de los Consejos de Planificación Regional, incorporando a los Consejos Asesores de Regiones.

El esquema involucra también los parlamentos locales, las instituciones, las universidades, los colegios de profesionales, los credos religiosos debidamente constituidos, entre otras entidades de la sociedad que breguen por el cumplimiento de los objetivos y el control social del funcionamiento gubernamental.

El documento suscripto ratifica los puntos estratégicos para la construcción de un gobierno inclusivo, transparente, solidario y eficiente. El objetivo es avanzar en la descentralización de las políticas públicas, su diseño, ejecución, seguimiento y evaluación. En particular, aquellas orientadas a promover inversiones, producción y empleo, y a generar condiciones para el mejoramiento de la inclusión y la equidad social. Los intendentes serán los garantes de la concreción de los objetivos propuesto.

La meta es una provincia federal, desde la concepción equitativa del Estado, que privilegie la unidad en la diversidad, asegurando el pleno funcionamiento administrativo. Además de garantizar las políticas activas y los derechos que el Estado prevé para la ciudadanía.

Además del gobernador y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, participaron de la actividad las ministras de Salud Paola Benítez, de Desarrollo Social Pía Chiacchio Cavana y de Educación Daniela Torrente, la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente Marta Soneira y el secretario de Municipios Rodrigo Ocampo. También estuvieron presentes subsecretarios de los distintos ministerios y los intendentes de Fuerte Esperanza, Walter Correa y de Castelli, Pío Sander.

*Nueva ley de ordenamiento territorial*

La vicegobernadora Rach Quiroga destacó la importancia de las microrregiones como paso imprescindible para territorializar las políticas públicas. En ese sentido indicó que la selección de El Impenetrable como región N° 1 y Nº 2 tiene que ver con una decisión del Ejecutivo provincial de fortalecer la presencia del Estado en las zonas más vulnerables de la provincia.

Por eso, y en cumplimiento de una de las promesas de campaña, el gabinete provincial visitará periódicamente las distintas regiones de la provincia para mejorar la aplicación de las políticas públicas en el territorio. “Estamos aquí para trabajar junto a las y los intendentes y al pueblo para poner a nuestra provincia de pie”, subrayó Analía Rach Quiroga.

*Fortalecimiento de las identidades locales*

El secretario de Municipios Rodrigo Ocampo señaló que el proceso de regionalización comenzó por la zona de El Impenetrable, con el fin de fortalecer a los sectores más vulnerables de la provincia en el marco de una política federal. “Buscamos fortalecer las identidades locales y los procesos de desarrollo de cada pueblo”, apuntó.

Asimismo explicó que el esquema de regionalización combinará dos procesos, por un lado la conformación de un consejo de planificación -de carácter ejecutivo- que estará integrado por el gabinete provincial, los intendentes y concejales municipales, donde se tomarán decisiones conjuntas en materia de obras de infraestructura, servicios y descentralización de políticas públicas.

Por otro lado, se crearán consejos asesores integrados por las universidades, instituciones de la sociedad, comunidades indígenas, credos religiosos y clubes, que tendrán participación en el proceso de planificación y toma de decisiones.

*Atención sanitaria y alimentaria*

La ministra de Salud indicó que la cartera a su cargo se garantizará el acceso al sistema sanitario, poniendo énfasis en la atención primaria de la salud y en los traslados de pacientes a centros de mayor complejidad. “Es importante dar prioridad a la región Norte de la provincia con el fin de acortar las brechas sociales y brindar equidad a la sociedad”, resaltó.

Para ello, anunció que el próximo viernes se pondrá en marcha el programa Acceder Salud, a través del cual profesionales de diversas especialidades como pediatría, ginecología, cardiología, cirugía, diagnóstico por imagen; brindarán atención a la población. Las atenciones médicas se repetirán cada 15 días y las y los especialista serán los encargados de derivar o conseguir turnos de atención en centros de mayor complejidad a los pacientes que lo requieran.

Por su parte, la ministra Cavana valoró el plan de ordenamiento territorial y aseguró que permitirá que Desarrollo Social trabaje en las regiones 1 y 2 con nuevas unidades de protección integral para poner en marcha programas que no llegaban a la zona.

Entre otros, se implementarán programas como el de prevención de embarazo adolescente, erradicación de la violencia de género y del abuso en la infancia y una fuerte política alimentaria que tiene la finalidad de trabajar en los problemas que presenta la región.

El intendente Correa agradeció la visita y la escucha de las y los funcionarios de todo el gabinete provincial. “Las políticas públicas que mejoran la calidad de los pueblos son las que se hacen en el territorio conociéndolo y caminándolo”, remarcó.

