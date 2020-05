Desde el 18 de mayo habrá atención al público en agencias de quinielas, lotería y afines

La provincia del Chaco entra en la cuarta fase de cuarentena, al igual que el resto del país, la cual se trata de una reapertura progresiva de actividades.

Así, uno de los primeros sectores en habilitarse para su atención al público será el de agencias de quinielas, lotería y afines.

Según explicó el gobernador Jorge Capitanich, las mismas podrán ejercer sus actividades de manera normal desde el próximo 18 de mayo.

Las agencias y subagencias de quinielas son “un lugar que constituyen mecanismos de recepción de Lotipagos y son aproximadamente 1300 entidades”,sostuvo el mandatario.

Las mismas movilizan alrededor de 5 mil personas en términos laborales. “A su vez, son puntos de recepción de pagos por distintos servicios, perfectamente descentralizados”, aseguró Capitanich.

“Esto fue una petición de la Fechaco, junto con agencias y subagencias, con un acuerdo del cumplimiento del protocolo estricto con Loteria Chaqueña y autoridades de ALEA, para su correcto funcionamiento”, aclaró.

