Desde ATE Sáenz Peña repudian declaraciones del director de emergencias

Comunicado de ATE Seccional Sáenz Peña:

“Son realmente lamentables los dichos del director de emergencias y desde ATE Sáenz Peña repudiamos sus dichos.

Lo que deberia dejarnos como conclusión está lamentable emergencia es la necesidad de una profunda reforma en nuestro sistema de salud.

Le recuerdo que ATE encabezó la lucha en las calles en defensa de la salud pública y contra las políticas de Cambiemos, militando arduamente el proyecto de carrera sanitaria, etc., mientras muchos funcionarios aquí hacían la planchita. Los sindicalistas, Ivancovich, no estamos de casualidad fuimos elegidos y legitimados en elecciones por los trabajadores, no estamos puestos a dedo. Para ATE la salud es una construcción social y por lo tanto colectiva (concepto que parece ud desconocer) dónde el trabajador es “sujeto” protagonista activo del sistema y no meros objetos productivos como muchos de ustedes piensan. Sostenemos la propuesta de democratización y el control ciudadano de salud. Lo que desde su sector deberían empezar a hacer es transparentar el uso de los recursos, como y de que forma se efectúan las compras, cuántas y de que forma se manejan las horas de guardias en salud pública (gran caja negra)

Ya desde hace tiempo desde ATE venimos diciendo desde hace varios años que salud pública en el Chaco agonizaba (ni hablemos de la ineficiente e ineficaz red de emergencias provincial totalmente desarticulada)

Muy a su pesar ATE va a seguir en la lucha tenemos 95 años militando un proyecto de país y de salud

Lo que queda claro también en estos tiempos que “La hipocresía también es pandemia”

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir