Desde ATE Ricardo Luna: «Los trabajadores son la fuerza de trabajo de este país…»

Sáenz Peña – Ricardo Luna secretario general de Ate, expresando conclusiones de este año y expectativas del entrante: “Veníamos de alguna manera debatiendo con todos los trabajadores y ver que protagonismo tomarán el ámbito de la política y del país, en ningún tipo de discusión debemos quedarnos afuera los trabajadores.”

“Teniendo en cuenta que siempre estamos en emergencia en país, ya que Milei en lugar de ir por la casta fue por la gente. A los jubilados le sacaron los medicamentos, y así varias situaciones por las cuales debemos estar atentos. No podemos seguir en esa situación. Queremos que ojalá los compañeros precarizados en la provincia, no reciban la carta de despido. El país está asi por culpa de esta clase de política que gobierna, pero hicieron leyes para lavar su plata que están en el exterior, asi como Macri que blanqueó sus capitales y la llevó. Son los verdadero culpables de como está el país. Los trabajadores son la fuerza de trabajo de este país y los que roban y chantajean son los políticos. En la provincia esperemos no ocurran los despidos que está ocurriendo en otras provincias, menos a los compañeros de salud, que fueron héroes en la pandemia y continúan muchos siendo precarizados.”

“Respecto a la parte municipal, esperemos que en el 2025, no pasen a ser indigentes con sus sueldos. Que cuenten además, con equipo de protección de seguridad, como está establecido, que cuenten con mejores camiones de residuos. No pedimos nada extraordinario, es lo que le queremos decir al señor Intendente. Queremos priorizar la paz, que salga todo bien, pedimos audiencia y notamos que de parte de la intendencia no hay voluntad. Estamos reclamando sueldos dignos y equipo de protección necesaria. Queremos que los compañeros vayan para poder vivir, no para poder sobrevivir.“