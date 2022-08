Descubren que las arañas tienen fases de sueño parecidas a las de los humanos

La especie común “Evarcha arcuata” muestras indicios de fases REM, con movimientos en los ojos y las patas.

Tampoco en esto, los humanos somos únicos. Muchísimas especies de animales duermen (acción de reposar en un estado inconsciente en el que se produce la suspensión de las funciones sensoriales) y algunas (no tantas), mientras duermen, presentan movimientos corporales (en los ojos, por ejemplo) similares a los que los humanos tenemos mientras soñamos

¿Cómo sueñan y en qué sueña el resto de animales? La respuesta es extremadamente compleja. De hecho, incluso sigue siendo difícil el estudio de los sueños en humanos…

En los últimos años, diversos investigadores han abordado esta cuestión y han podido comprobar que los estados de sueño o similares al sueño humano están presentes en buena parte de grupos del reino animal, con estudios recientes que demuestran de manera convincente estados fisiológicos similares al sueño humano en artrópodos, nematodos e incluso cnidarios (medusas, pólipos, corales, anémonas).

No obstante, hasta ahora solo se habían publicado estudios sobre la existencia de diferentes fases de sueño -en particular, el estudio del sueño de movimientos oculares rápidos (REM)- en mamíferos y aves.

Nuevos datos en arácnidos

Un singular estudio liderado por la investigadora Postdoctorado Daniela C. Rößler, de la Universidad de Constanza (Alemania) y el Instituto Max Planck de Comportamiento Animal, muestra ahora por primera vez movimientos tipo REM en ejemplares jóvenes de arañas saltadoras Evarcha arcuata, una especie común en toda Europa. Los resultados de esta investigación han sido publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), edición on line 8 de agosto de 2022.

Los autores de este estudio enfocaron cámaras automáticas a ejemplares de pocos días de vida de arañas saltadoras en horas nocturnas para observar sus movimientos y tratar de encontrar una explicación científica a la aparente actividad en fase de sueño en estos arácnidos.

Las imágenes mostraban patrones que se parecían mucho a los ciclos de sueño: las patas de las arañas se contraían y partes de sus ojos parpadeaban.

Los investigadores describieron este patrón como un “estado similar al sueño REM”. En los humanos, REM, o movimiento rápido de los ojos, es una fase del sueño que se caracteriza por la activación inconsciente de partes del cerebro.

El equipo encabezado por Rößler había recogido varias arañas saltadoras de esta especie para un estudio general sobre comportamiento animal. De forma casual, observaron que algunos ejemplares se mantenían colgados de sus hilos en lo que parecía un reposo similar a la acción de dormir.

“Fue la cosa más inusual que he visto en mi vida”, ha explicado Rößler en declaraciones recogidas por AP.

La investigación mostró que los movimientos nocturnos de las arañas se parecían mucho a la fase REM en otras especies como perros o gatos, que parece que tiemblan mientras duermen. Además estos movimientos aparentemente involuntarios ocurrieron en ciclos regulares, similares a los patrones de sueño de los humanos.

El estudio en esta especie ha sido posible porque presenta ojos móviles, detalla el coautor del estudio Paul Shamble, biólogo evolutivo de la Universidad de Harvard. Además, los ejemplares jóvenes de esta especie tienen una capa exterior transparente que facilita la observación de sus movimientos corporales con detalles.

Dudas sobre el tipo de sueño

Los investigadores todavía tienen que averiguar si las arañas están técnicamente soñando mientras están en estos estados de reposo, y esto incluye probar si responden más lentamente, o no responden en absoluto, a los desencadenantes que normalmente ponen fin al sueño y el estado de dormir.

Criaturas como la araña saltadora están muy lejos de los humanos en el árbol evolutivo. recuerda Jerry Siegel, un investigador del sueño que no participó en el estudio consultado por AP. Siegel, en este sentido, duda de que las arañas realmente puedan experimentar el sueño REM.

“Puede haber animales que tengan actividad en estados de calma”, dijo Siegel, del Centro de Investigación del Sueño de la UCLA. “Pero, ¿son el sueño REM? Es difícil imaginar que puedan ser lo mismo”.

Por contra, Barrett Klein, entomólogo de la Universidad de Wisconsin-La Crosse -que tampoco participó en el estudio-, dijo que era emocionante encontrar signos similares a REM en un pariente tan lejano. Quedan muchas preguntas sobre qué tan extendido está el sueño REM y qué propósito podría tener para las especies, indica este experto.

El sueño REM “sigue siendo en gran medida una caja negra”, indica Barret Klein refiriéndose no solo a las arañas.

La Vanguardia

