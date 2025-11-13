Desaparición de Acaí: buscan el collar en el río Bermejito

La Justicia Federal de Sáenz Peña continúa con la investigación por la desaparición de «Acaí», la hembra de yaguareté que habitaba en el Parque Nacional El Impenetrable chaqueño y que había sido liberada el 5 de octubre pasado. El caso está caratulado como infracción a la Ley Nacional de Conservación de la Fauna Silvestre N° 22.421.

El Juzgado Federal, a cargo del fiscal Carlos Amad, ordenó nuevas medidas de prueba. Entre ellas, se dispuso la toma de declaraciones testimoniales a un guardaparque y a un agente de la policía, quienes cumplen funciones en la zona del parque y en el destacamento de Las Hacheras, respectivamente.

Además, se instruyó a los equipos de búsqueda para que rastreen el dispositivo de radiocollar que llevaba Acaí, el cual se encuentra en las aguas del río Bermejito.

Este elemento es clave para determinar qué ocurrió con el ejemplar, ya que permite seguir sus movimientos y detectar señales de vida.

Para esta tarea, solicitaron la colaboración del personal de la Dirección General de Bomberos, que trabaja junto a agentes de distintas divisiones de investigaciones.