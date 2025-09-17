Denunciaron disparos sobre su vivienda: acusaron a dos jóvenes del barrio

Este miércoles por la mañana, alrededor de las 7.30, efectivos de la Comisaría Octava acudieron hasta la calle Combate Vuelta de Obligado N°585. En el mencionado lugar, se habían generado disparos de arma de fuego.

Una vez allí, los uniformados se entrevistaron con una ciudadana de 43 años, domiciliada en el sitio, quien manifestó que se encontraba en la vivienda su hija de 29 años.

A la madrugada, aproximadamente a las 4:30, un auto gris, estima Toyota Cross, que era manejado por Braian Pitala, junto a «Peladito» Aguirre, empezó a efectuar disparos hacia la vivienda.

La joven escuchó cerca de diez detonaciones, para luego ver que se dieron a la fuga por Combate Vuelta de Obligado hacia los números ascendentes. Los policías observaron cuatro vainas servidas.

Se puso en conocimiento al fiscal de turno, quien dispuso que se busque a los acusados, se haga relevamiento de cámaras por la zona y se comisione personal de Gabinete Científico.