Denuncian permanente robos de motos en uno de los ingresos del Hospital 4 de Junio

Sáenz Peña.- Marta Quintana y Héctor Paniagua de la Fundación “Hoy soy yo”, afectados por la inseguridad en zona del Hospital 4 de Junio, detallan a ChacoNoticias lo vivido: “Trabajamos en cerrar nuestro espacio ya que hemos sufrido el ingreso de maleantes, quienes nos hicieron vivir un momento muy feo. Aunque la policía intervino para su detención, lo vivido nos deja pensando demasiado.”

“Ahora están siendo notables los robos al costado de nuestro edificio, sobre Avenida 28 y calle 27, donde todos los días son dos o tres motos que roban. La gente se acerca preguntando si vimos qué ocurrió con sus motocicletas que ya no se encuentran estacionada. Hemos solicitado ayuda a la Municipalidad para agregar iluminación. También sufrimos el robo de cableados y admirábamos como no quedaron electrocutados. Perros en el sector de atrás ayudan a que mermen los casos de robo, pero no dejan de existir. Hemos pedido por nota armar un pabellón de seguridad, pero la respuesta no fue favorable.”, expresó Quintana.

