Dengue: Se intensifican los operativos de control foco y fumigaciones en los barrios donde se registraron casos positivos

El Municipio y Región Sanitaria VII continúan con los operativos de control focal, búsqueda y eliminación de criaderos, descacharrado, fumigación y entrega de repelentes en las zonas donde se detectaron casos positivos.

En la actualidad existen 130 casos confirmados en la ciudad, siendo los barrios más afectados, el Solidario, 50 viviendas, Santa Mónica e Hipólito Irigoyen. El resto de los barrios donde se detectaron casos positivos de Dengue son el Reserva Este, Parque Norte, Belgrano, Ginés Benítez, Milenium, Lamadrid, Sarmiento, Sáenz Peña, 70 Viviendas, Centro, Ensanche Norte, 713 Viviendas, 1° de Mayo y Obrero.

Para el trabajo se cuenta con el apoyo de concientizadores, personal de Servicios Públicos y Salud Ciudadana del Municipio. Cabe remarcar que de los pacientes confirmados ninguno por el momento fue hospitalizado y todos fueron diagnosticados por consultorios externos y cumpliendo con aislamiento en su hogar.

En la mañana del sábado se realizó un operativo de fumigación en el barrio Solidario, para el mismo se contó con la colaboración de la E.E.A INTA, quien aportó el equipo para realizar dicho operativo.

Particularidades y medidas preventivas

El Aedes Aegiptv (mosquito), no nace en pastos altos, ni en charcos, ni en la barranca ni en la zanja, sino que pone los huevos en el patio de la casa, en cualquier cosa que tenga agua estancada con sombra, por ejemplo una tapitas, macetas, cubiertas, tanques, botellas, piletas con agua estancadas, floreros, juguetes rotos. (etc.)

El mosquito que trasmite la enfermedad es más chico que el común no levanta vuelo más de medio metro, sale por el mañana temprano y al atardecer, al mosquito que trasmite el DENGUE es fácil reconocerlo a simple vista se le ven rayas blancas. El mosquito transmite el virus cuando pica a una persona infectada.

Se debe remarcar que la fumigación es complementaria ya que está demostrado que solo mata el 20 o 30 % del mosquito adulto que vuela por eso es más importante el trabajo preventivo en el domicilio con eliminación de criaderos asegurando que el trabajo sea efectivo.

Lo único efectivo para combatir el dengue es que todo lo que puede contener agua estancada en el patio se los ponga boca abajo y aquello que no sirve sacar el día que se realice el descacharrado.

