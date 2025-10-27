Chaco Destacado Policiales

Demoraron a un hombre que tenía un inhibidor de señal

27 octubre, 2025
Gustavo Duarte

Este lunes por la mañana, los agentes de la división Delitos contra la Propiedad del departamento Investigaciones Complejas demoraron a un hombre de 37 años, después de que descubrieran que llevaba consigo un inhibidor de señal. La demora se dio a modo preventivo en avenida 9 de Julio al 900, aproximadamente, de Resistencia.

Se incautó una motocicleta de 110 cilindradas Siam CB5, una radio portátil, una batería, dos auriculares, un celular, un destornillador, un juego de llaves y poco menos de 3 mil pesos.

Se presume que el ciudadano utilizaría el inhibidor de señal para evitar que conductores pongan la alarma de su vehículo y así poder ingresar y sustraer las pertenencias del interior.

Ante este caso, se ruega a los conductores estar atentos y asegurar de que la alarma y el cierre centralizado funcione, antes de dejar su auto estacionado.

