Demoraron a otros dos hombres involucrados en un robo ocurrido en Corrientes

La investigación comenzó con la solicitud de la Policía de Corrientes, en la que pidieron colaboración al Departamento de Investigaciones Complejas de nuestra ciudad, en la que informaban sobre un robo a un domicilio en el que intervinieron varios sujetos, y se llevaron dinero de una casa ubicada por la calle Junín.

Este viernes los agentes de la División Delitos Contra la Propiedad lograron la detención de uno de ellos, pero la investigación continuó y obtuvieron nueva información que los llevó hasta otros dos involucrados.

Los datos obtenidos mediante entrevistas, patrullajes y verificación de las cámaras de la ciudad, fue clave para la fiscalía interviniente y solicitaron allanamientos, inmediatamente el juzgado de garantías de la primera circunscripción judicial de Corrientes dispuso los mandamientos judiciales.

Esta tarde los efectivos realizaron las diligencias correspondientes y lograron la detención de dos hombres de 41 y 47 años de nacionalidad colombiana, que estarían vinculados al hecho, ambos contarían con causas pendientes investigadas por la justicia de su país de origen por robo hurto y estafas.

Además secuestraron una camioneta Toyota Hilux, un automóvil Chevrolet, prendas de vestir y un automóvil, que coincidían con lo utilizado al momento del ilícito.

Los tres detenidos de 39, 41 y 47 años fueron puestos ante la justicia y trasladados a la provincia de Corrientes para resolver su situación legal.