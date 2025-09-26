Demoraron a dos jóvenes armados y que realizaban maniobras peligrosas

Los agentes del Cuerpo de Operaciones Motorizadas vieron pasar este viernes por la mañana a dos jóvenes en una moto de 110 cilindradas, a alta velocidad, por avenida Soberanía Nacional. Los demoraron de inmediato para identificarlos y allí descubrieron que ella tenía un arma de fuego en la cintura y cinco cartuchos.

Se inició una causa por «Supuesta infracción al artículo 189 Bis del Código Penal Argentino». Se trata de dos jóvenes, él de 18 y ella de 20 años. Ambos circulaban en una Motomel de 110 cilindradas.

Al identificarlos, descubrieron que la mujer tenía un arma de fuego calibre 22 corto y cinco cartuchos. Los agentes incautaron el arma, el vehículo y la cédula de éste, que estaba a nombre de otra persona.