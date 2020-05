Dectectan a una mujer que incitaba a saquear un comercio en Sáenz Peña

Este domingo, en la ciudad termal, efectivos policiales detectaron a una cuenta que incitaba a saquear un comercio de la localidad, a través de sus redes sociales. Por lo que tras identificar a la autora de la publicación iniciaron actuaciones judiciales en su contra.

En horas de la tarde, los agentes hallaron un posteo en la res social Facebook donde una joven de 23 años manifestaba su deseo de saquear una distribuidora de la ciudad de Sáenz Peña.

Tras identificar a la presunta autora de la publicación, los efectivos iniciaron actuaciones judiciales con la intervención de la Fiscalía N°4 de dicha ciudad y notificaron a la joven por “Supuesta Infracción al Artículo 211° del C.P.N.A.”.

