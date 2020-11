Décima octava caravana docente, en defensa de la escuela pública organizado por SITECH Centrochaqueño

Sáenz Peña.- Décima octava caravana docente, en defensa de la escuela pública organizado por SITECH Centrochaqueños reclamando salarios dignos y condiciones de trabajos.

Sáenz Peña – Docentes se convocaron en la mañana del viernes 27 de noviembre para concretar la XVIII CARAVA DOCENTE, en el marco de lucha y paro activo, organizado por Sitech Centrochaqueño adherido a Federación Sitech. La convocatoria fue a las 9.00 horas en avenida 1 y calle 12 del ensanche sur.

Diego Baez, secretario general de Sitech Centrochaueño, manifestó al respecto: “Como hemos dicho desde un primer momento; nosotros vamos a tener la bandera de la Lucha en alto hasta lo ultimo, para reclamar y defender los derechos de la Educación Pública y de quienes trabajan en ella ya que; no somos un sindicato solo de oficinas y sellos de goma. Puntualmente, en el día de la fecha peleamos por aquellos docentes del nivel terciario y su comunidad en general, en la cual manifestamos nuestro rechazo rotundo a cualquier intento por parte del Ministerio de Educación de implementar políticas educativas ligadas al ajuste y desmantelamiento progresivo de los IES. Solicitamos no haya ningún tipo de modificaciones en cuanto a inovaciones de carreras, comisiones y estado laboral de los docentes del nivel por fuera de lo aprobado por cada Instituto para lo que corresponde año 2020 y 2021 hasta tanto no se expida el CONGRESO PEDAGÓGICO aprobado por Ley y que aún goza de plena vigencia. Por lo tanto decimos ¡NO! AL MEMORANDUM 008/20. ¡BASTA! De ajuste al sector docente y al ahorro a costilla de la fuente laboral de los mismos. Agrego Baez; decir al señor Gobernador de la privincia que no se aproveche de la situación de la pandemia y cumpla con su compromiso de las paritarias docentes y pague la clausula gatillo; de modo contrario el ciclo lectivo 2020 terminará con PARO DOCENTE Y MOVILIZACIÓN, como también sin lugar a dudas lo será para el siguiente año”.

