Dante Moreira: el cumpleaños 108 de la ciudad impone sinceridad porque merecemos una mejor ciudad”

El Dr. Dante Moreira saludó a todos los Sáenzpeñenses en el día del cumpleaños de la ciudad termal, bregando por una ciudad mejor, más transparente y ordenanda que “mire al progreso” reconociendo todo lo hecho por sus fundadores.

Moreira señaló que es un día para reconocer a todos los que hicieron este lugar tan especial donde vivimos y también de gran responsabilidad para desarrollar un futuro de progreso para todos.

Y aprovechó para comentar que “Sáenz Peña debe ir a un ordenamiento de sus cuentas públicas, y un severo sinceramiento de la realidad, ya que para avanzar hacia un futuro de desarrollo, con obras se necesita una administración moderna, teconológica y transparente.

Y remarcó que “con todo el amor por nuestra ciudad decimos que lamentamos que hoy en su cumpleaños 108 no haya una sola obra de infraestructura para inaugurar, ya que lo vemos en el cronograma de festejos donde no existen obras ni programas a anunciar, y ese ejemplo pinta de cuerpo entero lo que estamos viviendo”.

“Por ello este aniversario que nos demanda sinceridad y responsabilidad a todos”.

El ex concejal indicó que “bregamos y sentimos que el único plan de desarrollo posible es que el venimos pregonando hace un tiempo denominado PLAN o PROYECTO SAENZ PEÑA que contiene 50 iniciativas como idea de gobierno y que resume un trabajo de más de 500 proyectos presentados en forma real”.

Ese Plan Sáenz Peña contiene políticas públicas de seguridad, transparencia y obras mediante ordenanzas reguladores.

Desde el año 2000 a éste 2020 la ciudad ha tenido un presupuesto total de 8.500.000 millones de pesos, que equivale a dotar de cloacas integrales a 5 ciudades como Sáenz Peña, o desagües a 5 ciudades como la nuestra o a casi 5.000 cuadras de pavimento urbano. Esto no está ni estará en la agenda local, y lo lamentamos, porque es grave”, señaló.-

Vivimos una gran “confusión y superposición de dinero del gasto público local, y esta confusión seguramente le viene bien a algunos para gastar mal o para no hacer lo que se debe hacer, dado que no existe control de eficiencia ni del gasto ni de las obras”.

Y terminó expresando que los Sáenzpeñenses nos merecemos implementar el Plan Sáenz Peña:

PLAN DE TRANSPARENCIA PUBLICA

1. ORDENANZA PROHIBIR CONTRATACION DE PARIENTES – NEPOTISMO

2. BOLETIN OFICIAL DIGITAL MUNICIPAL (PUBLICAR LICITACIONES, NOMBRAMIENTOS Y PROVEEDORES)

3. ORDENANZA SESIONES DEL CONCEJO EN VIVO MULTIMEDIA

4. ORDENANZA PUBLICAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL (PROPIA Y DE COPARTICIPACIÓN)

5. ORDENANZA DE CARTELES DE OBRA: OBLIGACIÓN DE INFORMAR MONTOS, PLAZOS, CONTRATISTAS Y EMPRESAS EJECUTORAS

6. ORDENANZA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL INTENDENTE

7. ORDENANZA INCENTIVO CONDUCTOR RESPONSABLE

8. ORDENANZA PUBLICAR PROVEEDORES Y COMPRAS DEL MUNICIPIO POR RUBRO

9. ORDENANZA PROHIBIR FUNCIONARIOS EMPRESARIOS – CONFLICTOS DE INTERESES

10. CONTROL DE PROCESOS LICITATORIOS DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

11. ORDENANZA PLAN DE REDUCCIÓN ALQUILERES

12. ORDENANZA PLAN REDUCCIÓN PLANTA FUNCIONARIOS POLÍTICOS 60 A 20

13 ORDENANZA DIGITALIZACIÓN ARCHIVO ESTADO LOCAL

BANCO DE TIERRAS (Publicación estado de trámites de terrenos fiscales)

14 ORDENANZA PARQUE CERRADO AUTOS OFICIALES (viernes a lunes área exclusiva sin uso)

PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

GUARDIA CIUDADANA ordenanza ya presentada. crear la guardia urbana, recursos locales en equipamiento, centros de gestión en seguridad, monitoreo, personal especializado, obras de seguridad y alinear Sáenz Peña a la Ley Prov. de Seguridad Pública Nº 6976.

SEMAFORIZACION COMPLETA 1 SEMAFORO 1 CAMARA 1 DOMO semaforizar más, ensanchar calles, y que cada semáforo tenga dos cámaras y domus para controlar las calles.

REGLAS DE TRANSITO NUEVAS: existe en muchísimas ciudades. Calles de norte a sur/sur a norte de paso rápido, donde los vehículos podrán transitar en forma dinámica. Calles de este a oeste/oeste a este tendrán todas las señales de pare.

DIRECCION DE VEREDAS PEATONALES: NUEVO MODELO MODERNO, ACCESIBILIDAD, Y CAMBIO DE TODA LA SEÑALETICA URBANA gran parte de la gente que circula por el centro de la ciudad, sobre todo en el llamado casco céntrico, lo realiza a través de caminatas (esto es deambulan caminando cumpliendo sus tareas habituales, o en recreación. por eso una dirección con presupuesto para normalizar el estado de las veredas peatonales.

EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS

PRESUPUESTO POR BARRIO – CREA UN SISTEMA DE TRABAJO programa con las herramientas que aseguren el plan barrios con todos los servicios y en el marco de una nueva configuración del presupuesto municipal: el presupuesto por barrio. con este plan se optimizan los recursos, se gasta menos y mejor. Este plan organiza y crea un sistema de trabajo y se termina con las intervenciones municipales desorganizadas que beneficia a unos barrios pero perjudica a otros.

PLAN 208 MANZANAS DEL CENTRO: LA CONCESION DEL SERVICIO DE ARREGLO DEL CENTRO

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES: actualmente en Sáenz Peña los canales urbanos existentes presentan una serie de problemas estructurales derivados de su falta de mantenimiento, defectos de construcción y susceptibilidad por la erosión del suelo donde fueron construidos” por años se han dejado construir, lo que implica falta de inversión, y se han habilitado permisos de construcción en zonas bajas donde existen cuencas secas, que al saturar se llenan o inundan por acción del agua. la municipalidad no revisó permisos y hoy existen edificaciones en tales cuencas. los hechos están consumados.

CALLE 12 CENTRO COMERCIAL A CIELO ABIERTO – MOBILIARIO URBANO calle 12 centro comercial a cielo abierto: consensuar con los vecinos el modelo de peatonalización del centro para construír la peatonal de la ciudad o semi peatonal con nuevos y más paseos por la zona lugares de encuentro social lograr un centro comercial a cielo abierto. mobiliario urbano en toda la traza de peatonal o centro comercial.

REFUNDAR EL ABL la refundación del ABL –alumbrado, barrido y limpieza- de Sáenz Peña se funda en una idea de terminar con los enormes gastos del estado en las mismas materias que gastan las demás administraciones, una superposición fatal que está jaqueando la administración de recursos y la gestión de los gobiernos.

ENSANCHAMIENTO DE CALLES

BOULEVARD PUERTA DEL SOL barrio inaugurado en el año 1982, fue el último barrio de la ciudad hoy lugar de paso norte a sur y viceversa. actualmente quedo en medio de una vasta zona urbana – descompresión total de la zona de calle Italia desde entrada a seccional 4ta. de policía en primer etapa; y dársena inteligente de ómnibus y remises en el veril de la escuela 453.

REFUNCIONALIZACION DE LOS 16 PASEOS INTERIORES que fueron diseñados como pulmones verdes en una época donde no existían las 50 mil motos y la cantidad de vehículos de hoy

PUENTE SANTA TERESITA DE 270 METROS PARA UNIR LA AVDA. 000 APRENDICES O SEA LA CALLE 21 A LA ZONA DEL SANTA TERESITA CALLE 27: zona atrapada Obrero, 713 viviendas hasta H. Irigoyen. de esa manera se conectan prácticamente al Santa Teresita con la reserva este y queda conectada desde colectora hasta calle 51

POLIDEPORTIVOS ALTO RENDIMIENTO: ejecución de polideportivos de alto rendimiento en zonas como barrio Puerta del sol – Bº Obrero-713 viv.-Milenio-Santa Mónica e Hipólito Irigoyen. (estrella del norte). cada complejo deportivo contará con canchas de fútbol, vóley, básquet, piletas de natación, y un centro recreativo para toda la familia. el deporte es salud y bienestar para todos nuestros jóvenes y abuelos. para ello la gimnasia guiada con profesores para todos será el eje de esta gestión.

CIUDAD INCLUSIVA

PROGRAMA SÁENZ PEÑA DIGITAL – ORDENANZA este programa es un tema de decisión política del estado municipal. lograr la libre accesibilidad a internet en nuestra ciudad. necesidad de extender el acceso gratuito a los sectores de la ciudad con menores posibilidades de costear el servicio privado. Por eso creemos en facilitar el acceso a internet gratuito a sectores sociales con menores posibilidades de acceder al mismo y reducir la brecha digital y que en definitiva es una brecha en el conocimiento y la inclusión social.

PROGRAMA TE BUSCO PARA LA ESCUELA: estado identificando los casos de ausencia de concurrencia de niños Sáenzpeñenses en las escuelas, con aportes para que no dejen de educarse.

CREAR 2 CICS PARA ATENCIÓN Primaria sanitaria y social en la ciudad.

TURISMO – EMPLEO: Apuntalamiento de nuestras fiestas nacional del algodón, expo feria de colectividades, fiesta patronal y corsos centro chaqueños

ORDENANZA CREAR EL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO: esa iniciativa asegura políticas integrales de turismo tenemos escaso aprovechamiento del turismo receptivo no tenemos plan de turismo, y tiene una estructura de cargos municipales con menos de 3 millones de pesos en ejecutado – modificar la relación estado industria turística, sector privado, el municipio, universidades, agencias, comerciantes, el estado nacional, provincial, y en suma todos los actores de la cadena de valor del turismo;

ORDENANZA PROHIBICIÓN GLIFOSATO: el glifosato es el herbicida de mayor uso en la agricultura a nivel mundial. prohibir en todo el ejido de la ciudad de Sáenz Peña, la utilización y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes, tanto para uso agronómico como así también para espacios públicos y jardines particulares.

ORDENANZA CREA COMISIÓN DE SEGUIMIENDO DE OBRAS Y DESAGUES. ESPECIAL OBRAS MILENIO Y MATADERO PROMEBA en 2016 Aída Ayala facilitó al municipio la herramienta Promeba para 17 componentes de gastos e inversiones del Bº milenio. 10 debieron ser licitadas y solo una fue licitada y con otras sin terminar.-

