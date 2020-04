Dante Moreira: “desde marzo fabricamos máscaras, cofias, barbijos para médicos y auxiliares con mucho afecto”

En las redes sociales hace días se ve a una red de personas en un trabajo desde la cuarentena social obligatoria en Sáenz Peña

El Dr. Dante Moreira, ex concejal Justicialista de la ciudad contó sobre la tarea que emprendieron junto a toda una red de amigos y vecinos. También señaló que “los estados pueden y deben reforzar está producción en escala”

El Dr. Moreira comentó: “en primer lugar estamos junto a mi familia cumpliendo a rajatabla el aislamiento obligatorio de estos días y todas las indicaciones y medidas”, y señaló que “mi mujer Daniela es médica del hospital local y toda la preocupación sigue como todos la situación de nuestra ciudad, las medidas de prevención, pero también en los elementos de protección y seguridad que a veces les falta al personal ante esta situación dramática y especial”

Por eso -añadió- que “a partir de esa preocupación y del intercambio con otras personas de Sáenz Peña comenzamos a ver que existen elementos sencillos que podríamos confeccionar nosotros con nuestras propias manos, como son las máscaras aislantes, que podíamos hacerlas de acetato que es un material plástico, similar a las radiografías, que sirven de gran protección para el rostro de médicos y auxiliares de salud cuando tengan que enfrentarse a pacientes contagiados”

Esto permite aislar nariz, boca, ojos ante la posibilidad de secreción de las personas que deban atender, y entre esta mascarilla, un barbijo, una cofia y una chaqueta impermeable podría ser el kit de ayuda y porque no hacerlo nosotros mismos”.

Y así decidimos comenzar a preguntar a vecinos y amigos que si podíamos conseguir los materiales (acetato, elástico, gomas, un pegamento especial, etc.) y más friselina laminada, hilos, y si nos dividíamos cierto trabajo entre todos lograríamos tener gente ocupada y volcar esa preocupación en algo útil y real para lograr estos elementos, máscaras, cofias, barbijos y chaquetas impermeables”

Así -dijo- “entre todos intercambiamos llamadas, mensajes, teléfonos, información con otras personas, con comerciantes, con familias y grupos de personas comenzaron a colaborar desinteresadamente”

Comerciantes que estaban con sus negocios cerrados nos abrieron un momentito para colaborar con material, en otros los compramos con dinero propio y colaborado, y así se logró una red de gente solidaria que contagia enormemente”



Hoy con poco dinero pero con mucho esfuerzo y dedicación estamos en plena confección con nuestras manos de éstos elementos: máscaras de acetato, de las chaquetas impermeables, de barbijos y de las cofias, y lo más importante es que nació de esta preocupación que llevó a que gente común este hoy en la cuarentena trabajando

Nos pudimos unir con vecinos y conocidos nuestros, con amigos cercanos, modistas de oficio, algunos comerciantes, a quienes pudimos hace llegar los materiales y aún se siguen sumando.



Algunos que participan y han colaborado:

Anatelas, Mercería La Italiana de Lorena Lapasini, al negocio Capricornio telas, a AG Modas, a Papelera Gutman y Plásticos Milenio que nos asistieron con el acetato, a la modista Sidonia Krzystek, a confecciones de Noelia Barto y su esposo, a Martin Tevez, a Érica Díaz García, al negocio KyM de telas, a Dani Cristaldo, Azucena Gómez, a Silvia Farkas, a Carlos Derka y su flia.

Y un agradecimiento especial para el “Grupo de adultos mayores de gym Sonrisa, al Club de Caza y Pesca “El Butra” y a Sebastián Escudero un joven de Sáenz Peña que en su taller está fabricando con impresoras 3D máscaras mejoradas.

Y ya logramos más de 100 máscaras protectoras, 150 cofias, Barbijos y chaquetas que se brinda a los médicos, enfermeros y auxiliares, con mucho respeto y cariño.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir