Cultura y sus concientizadores recorren la ciudad

Sáenz Peña.- El equipo de concientizadores de la Secretaría que habitualmente recorre la ciudad fortaleciendo el compromiso ciudadano dedica ahora toda su atención a la prevención de la Covid 19.

En sus visitas a comercios aconsejan el respeto de la normativa vigente.

El uso obligatorio del protector facial para cliente y comerciante. La distancia a respetar en las colas públicas de atención. Y otras medidas de prevención recomendadas.

Las visitas son diarias y llegan a todos los ámbitos de la ciudad.

