Cuenta regresiva para la reforma laboral

A medida que el Consejo de Mayo entra en su etapa decisiva, crecen las versiones sobre un paquete de cambios laborales que promete reconfigurar desde el calendario de vacaciones hasta la estructura de los convenios colectivos. En ese contexto, los sindicatos denuncian falta de información y alertan por un avance sin consenso.

El Gobierno aceleró la discusión desde principios de noviembre y fijó el 9 de diciembre como fecha límite para presentar el documento final, con la intención de llevar la reforma laboral a las sesiones extraordinarias. Aunque el texto definitivo todavía no circula entre los consejeros, los borradores ya anticipan movimientos profundos.

Una de las modificaciones más sensibles apunta al régimen de vacaciones. El proyecto contempla que sea el empleador quien fije el período de descanso dentro de una ventana que iría del 1° de octubre al 30 de abril, salvo acuerdos sectoriales que definan otra franja.

También se evalúa permitir que la licencia anual pueda dividirse en tramos, siempre que cada uno tenga un mínimo de siete días consecutivos. Otro punto en análisis es la obligación de notificar por escrito la fecha de inicio con al menos 45 días de anticipación, salvo excepciones previstas en convenios colectivos.

Qué otros capítulos incluye la reforma

El paquete laboral abarca varios ejes que generarían cambios en múltiples niveles:

Registro laboral y controles.

Jornada y licencias por enfermedad.

Beneficios sociales e indemnizaciones.

Regulación del trabajo en actividades esenciales.

Relación entre convenios, cargas fiscales y esquemas de financiamiento.

Derechos colectivos, democracia sindical y normas para autónomos.

Derogaciones y actualización del marco legal vigente.

Según trascendió, el capítulo laboral llegaría al Congreso dividido en varias leyes para acelerar su tratamiento.