Cuarentena: Detalle de los accesos habilitados en Sáenz Peña

El sábado 18 de abril, la Municipalidad habilitó el acceso de calle 51 y ruta 95. El mismo estará habilitado de lunes a sábado, domingo permanecerá cerrado, y será solo para los sáenzpeñenses por lo que es primordial portar el DNI para ingresar por el lugar.

Además, se debe tener en cuenta que el horario de circulación es de 7 a 20, por lo que después de esa hora ya no estará habilitado el ingreso.

La medida tiene como objeto facilitar la circulación de los vecinos sáenzpeñenses de ese sector de la ciudad que deben realizar sus compras, cumplir con sus obligaciones laborales o realizar trámites.

Vale remarcar que en el marco del aislamiento social preventivo obligatorio es necesario circular solo en casos excepcionales y cumplimentando las medidas de seguridad necesarias como ser el uso de protector facial, documentación y permiso en caso de formar parte de las actividades exceptuadas por el aislamiento.

