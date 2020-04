Cuarentena administrada: Sectores que trabajarán con turnos programados y salidas con cuidadores

El presidente Alberto Fernandez , adelantó que desde este sábado se trabajará en cómo implementar un esquema de “cuarentena administrada” en algunas localidades .

Además, adelantó que también se permitirá la salida del hogar a personas con discapacidad, con la compañía de un cuidador.

También ratificó que desde el lunes abrirán los bancos, con un sistema de atención al público mediante turnos otorgados previamente.

