Cuarentena administrada: se sumarán a actividades esenciales la reparación de automóviles y gomerías.

El presidente Alberto Fernadez adelantó que desde este sábado se trabajará en cómo implementar un esquema de “cuarentena administrada”.

En esa línea, indicó que la cuarentena continuará “exactamente como hasta ahora en las grandes ciudades”, y adelantó que “el decreto saldrá mañana (por el sábado)”.

En conferencia de prensa brindada en la Quinta de Olivos,el mandatario señaló que a partir del lunes se sumarán a las actividades esenciales la reparación de automóviles y las gomerías.

