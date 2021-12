Cuántos Superclásicos se podrían jugar durante el 2022

River y Boca tienen chances de cruzarse en las diferentes competencias que se jugarán durante el próximo año.

En apenas algunas semanas, los equipos del fútbol argentino comienzan la pretemporada para poder afrontar de la mejor manera las competencias del próximo año.

Sin embargo, como suele ocurrir, cuando se mira el fixture de los diferentes torneos, es imposible no pensar en los posibles cruces que habrán entre River y Boca.

EN QUÉ COMPETENCIAS PODRÍAN CRUZARSE EL “MILLONARIO” Y EL “XENEIZE”

Trofeo de Campeones 2020

Esta competencia la jugaría Boca con el ganador de un partido entre River y Banfield. Esto sería porque ambos equipos fueron los dos subcampeones de los torneos que se deberían computar para determinar la final del Trofeo de Campeones: la Superliga 2019/20 y la Copa Diego Maradona 2020, títulos que ganó Boca en ambos casos. Por lo pronto, no existe una determinación oficial respecto de ese torneo.

Copa de la Liga Profesional

Si bien aún no hay nada confirmado, la idea que ganó mayor consenso entre los dirigentes es la de repetir de alguna manera lo realizado en 2021. Es decir: primero se jugaría un certamen como la Copa de la Liga que ganó Colón con dos zonas para clasificar a una fase final de cuartos, semis y final. Este se llevaría a cabo entre febrero y mayo. De jugarse, este torneo tendrá un Superclásico confirmado, que será en la fase de grupos, y también podría jugarse otro en la instancia de eliminación directa.

Copa Argentina

De acuerdo a lo que determinó el sorteo, si tanto Boca como River logran sortear las fases previas del certamen nacional, el esperado Superclásico podría concretarse en la instancia de semifinales.

Copa Libertadores

Pese a que aún ni siquiera se sorteó la fase de grupos, si los dos clasifican a los octavos de final, existe la posibilidad de que se enfrenten en los duelos a eliminación directa. En caso de que choquen antes de la final, disputarán un encuentro de ida y otro de vuelta. Si el cruce se da en la instancia decisiva, tal como ocurrió en la Copa Libertadores 2018, será un único partido.

Liga Profesional 2022

Boca y River se enfrentarán por el torneo local que se jugará en la segunda mitad del 2022. Aún no está definido en qué estadio será ni cuándo se jugará.

