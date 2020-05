¿Cuando estaría lista la vacuna contra el COVID- 19 ?

Según contaron sus autoridades, el producto generó una respuesta inmune en los voluntarios sin causar efectos secundarios.

Desde el laboratorio, aseguraron que esta vacuna experimental contra el SARS-CoV-2Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

La prueba en humanos comenzó en marzo, de los ensayos participaron 45 voluntarios y estuvo a cargo del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAD, en inglés) de los Estados Unidos. Se los dividió en tres grupos, los cuales recibieron dos dosis, de 25, 100 y 250 microgramos, y en todos los casos desarrollaron anticuerpos contra el COVID-19.

Moderna destacó que en el día 43 del estudio, a dos semanas de que se les inyectara la segunda dosis a los participantes del grupo de 25 microgramos, “los niveles de anticuerpos vinculantes estaban en los niveles vistos en sérum convalesciente (muestras de sangre de personas que lograron recuperarse del COVID-19)”, y los de grupo de 100 microgramos “excedían” esos niveles.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-