Se viene el segundo fin de semana extra largo del año, el de Semana Santa, aunque uno de los días es feriado no laborable.

Cuándo es Semana Santa

El fin de semana extra largo de Semana Santa comienza el jueves 14 de abril, que en el calendario de feriados se considera como “no laborable”. Feriado es el viernes 15 (Viernes Santo)

TODOS LOS FERIADOS Y FINES DE SEMANA LARGO DE 2022

El Gobierno de la Nación oficializó el cronograma de feriados para 2022, que prevé 13 feriados inamovibles, dos trasladables y tres con fines turísticos.

De esta forma, 2022 contará con cuatro fines de semana largos, de cuatro días cada uno: desde el sábado 26 de febrero al martes 1° de marzo; desde el viernes 17 al lunes 20 de junio; desde el viernes 7 al lunes 10 de octubre; y desde el jueves 8 al domingo 11 de diciembre.

A los feriados previstos se le suma el del 18 de mayo, por el Censo Nacional.

El próximo feriado será el jueves 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia).

El próximo fin de semana largo será en abril, para Semana Santa, que comienza el jueves 14, día no laborable.

CUÁNTOS FERIADOS HABRÁ EN 2022

El año próximo habrá 12 feriados inamovibles, dos trasladables y tres con fines turísticos, lo que contabiliza un total de 17 días festivos.

Y a esos, se les sumará el del 30 de junio, que es trasladable y que ya tiene media sanción en el Congreso de la Nación.

Feriados de marzo de 2022

• 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia) – Fijo

Feriados de abril de 2022

• Sábado 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) – Fijo

• Jueves 14 de abril (Jueves Santo, día no laborable)

• 15 de abril (Viernes Santo) – Fijo

Feriados de mayo de 2022

• Domingo 1° de mayo (Día del Trabajador) – Fijo

• Miércoles 18 de mayo (Censo Nacional)

• Miércoles 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo) – Fijo

Feriados de junio de 2022

• Viernes 17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes) – No se traslada

• Lunes 20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano) – Fijo

Feriados de julio de 2022

• Sábado 9 de julio (Día de la Independencia) – Fijo

Feriados de agosto de 2022

• Miércoles 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General. José de San Martín) se celebrará el lunes 15 de agosto

Feriados de octubre de 2022

• Viernes 7 de octubre (feriado puente turístico)

• Miércoles 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) se celebrará el lunes 10 de octubre

Feriados de noviembre de 2022

• 20 de noviembre (Día de la Soberanía) se celebrará el lunes 21 de noviembre

Feriados de diciembre de 2022

• 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María) – Fijo

• 9 de diciembre (Feriado puente turístico)

• 25 de diciembre (Navidad) – Fijo

Fines de semana extra largos de 2022

• Del viernes 17 al lunes 20 de junio

• Del viernes 7 al lunes 10 de octubre

• Del jueves 8 al domingo 11 de diciembre.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram