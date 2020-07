Cuándo cobro el bono de $10.000 si cargué el CBU después del 23 de junio

La ANSES estableció un calendario de pago para el segundo IFE en el que incluyó solo a aquellos beneficiarios que informaron su CBU hasta el 23 de junio. La fecha de cobro fue establecida por terminación del DNI en día hábil hasta el viernes 17 de julio.

¿Cuándo cobro el bono de $10.000?

En la página de la ANSES se puede chequear en el aplicativo IFE en qué estado está el trámite de cada beneficiario, elegir un CBU que ya esté registrado o cargar uno nuevo. Quienes no tengan cuenta bancaria y CBU tienen que adquiriri una de manera gratuita en el cualqueir banco para poder cobrar el IFE. En esa página se puede consultar además fecha de cobro del segundo IFE.

¿Hay un calendario de pago nuevo? No.

Cómo sé cuándo cobro el IFE?

Si no cargarste tu CBU antes del 23 de junio o sí lo hiciste pero no aún no cobraste el bono de $10.000, podés chequear tu fecha de cobro en la página web de ANSES.

Si no figura la información que requerís, ANSES te comunicará la fecha de cobro vía SMS al número de celular que registraste al momento de la inscripción para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia.

Si necesitás actualizar los datos o chequearlos, debés ingresar a Mi ANSES con el número de CUIL y la clave de seguridad social.

No cobré el IFE

Si debías cobrar el segundo IFE y aún no te depositaron, es probable que, a pesar de que hiciste la carga del CBU antes del 23 de junio, ANSES no haya llegado a cruzar los datos con tu banco.

En ese caso, ANSES se comunicará vía mensaje de texto para informarte tu fecha y lugar de cobro exacta del bono de $10.000.

No hay un calendario de pago nuevo para los que no fueron abarcados por éste. Deben esperar el mensaje de texto de ANSES o consultar en la página.

