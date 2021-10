Cuáles son los próximos rivales de River

El equipo de Marcelo Gallardo está puntero con 42 puntos y le quedan siete partidos por delante.

El River de Marcelo Gallardo consiguió tres puntos clave en la victoria ante Argentinos Juniors y se cortó solo en la punta de la tabla de la Liga Profesional de Fútbol. El “Millonario” le sacó nueve puntos de ventaja a la “T” y ya piensa en sus próximos rivales.

En lo que va del torneo River sumó 42 puntos y restan siete fechas para que se defina la Liga Profesional de Fútbol.

Para salir campeón sin depender de los resultados de sus rivales, el conjunto de Núñez deberá conseguir 16 de los 24 puntos. Si el “Millonario” gana cinco de los ocho partidos que faltan se asegurará el primer puesto.

Los próximos partidos de River en la Liga Profesional

Fecha 19: Estudiantes vs. River (Domingo 31/10 – 20.15 hrs)

Fecha 20: River vs. Patronato ( Domingo 7/11 – 20.15 hrs)

Fecha 21: Platense vs. River (Fin de semana del 21/11)

Fecha 22: River vs. Racing (Semana del 24/11)

Fecha 23: Rosario Central vs. River (Fin de semana del 28/11)

Fecha 24: River vs. Defensa y Justicia (Fin de semana del 5/11)

Fecha 25: Atlético Tucumán vs. River (Fin de semana del 12/12)

