¿Cuáles son los próximos fines de semana largos de este 2022?

En los últimos años, los fines de semana largos y extra largos determinados como una política para estimular el “turismo relámpago”, se han vuelto cada vez más esperados tanto por aquellos que pueden hacer algún viajecito corto, como para quienes eligen quedarse en casa a descansar ante la agobiante rutina. Para todos, este tramo final del año tiene buenas noticias. Es que, antes de que el 2022 termine de despedirse, el calendario nacional oficial de días no laborables establece que quedan por delante dos fines de semana: uno largo; a fines de noviembre; y otro extra largo, al inicio de diciembre. Este mes, contará con de tres días de “descansar”. Con motivo del Día de la Soberanía Nacional, que cae el domingo 20, el Gobierno decidió que el lunes 21 sea feriado con fines turísticos.

De esta manera, quedará para el último mes del año, el fin de semana más largo, y no tiene que ver con las fiestas. El jueves 8 es el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y como tal, una jornada no laborable. En ese contexto, el viernes 9 fue definido como feriado puente con fines turísticos, con lo cual, no habrá actividad durante cuatro días.

