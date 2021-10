¿Cuáles son las predicciones de Ludovica Squirru para la Argentina 2022?

Ludovica Squirru hace muchos años que, basada en el horóscopo chino, brinda predicciones y acierta con sus visiones del futuro. Incluso predijo la pandemia en 2020, por lo que la escucharon con atención cuando habló de lo que puede suceder en 2022.

Invitada por Juana Viale a los almuerzos de Mirtha Legrand, la astróloga pronosticó lo que está por llegar. También habló sobre lo que debimos superar con la pandemia de coronavirus:

“Arrasó con la gente grande y los viejitos, en Europa, por la mala vida que tenía la gente”, explicó. Pero agregó: “La pandemia nos igualó a la humanidad, porque perdiste seres queridos, tu casa o el laburo”.

Para Ludovica Squirru, hay algo de positivo en todo: “Aunque parezca que no, la pandemia sacó la esencia de las personas, la verdadera naturaleza del ser humano”. Y afirmó: “Si vemos la pandemia de forma positiva, nos dio tiempo para resetearnos y pensar un montón de cosas”.

Consultada por lo que se viene, la pitonisa explicó que el 1 de febrero de 2022 comienza el año del Tigre de agua, que va a acrecentar las catástrofes del planeta relacionadas con el agua. Y esto afecta especialmente a la Argentina.

“El Tigre de Agua va a acrecentar las catástrofes ecológicas del planeta, va a traer muchas inundaciones y problemas de agua. Eso tiene que ver no solo con el descongelamiento de la Antártida”, auguró Ludovica Squirru.

Y advirtió lo que se viene para que estemos preparados a afrontarlo, especialmente en referencia a tsunamis, huracanes y erupciones volcánicas.

“Esas cosas pasan cada 60 millones de años y nosotros en el fin de una de estas eras geológicas”. A pesar de la predicción, se mostró positiva: “Hay que prepararse”, alertó.

En cuanto a nuestro país, habló de la incapacidad de aprender de la experiencia. “Todo lo que ha pasado en estos siglos en la Argentina no sirvió de nada para hacer un cambio profundo sistémico, desde el punto de vista del sistema de los seres humanos que habitamos el suelo argentino” aseguró.

Y dio su opinión sobre nuestra situación: “Los argentinos creímos que era un lugar que no iba a cambiar nunca”. Además criticó la falta de planificación en la educación.

“Hay que renovar los planes de estudio. Por la manera en la que vivimos, no se puede dar lo mismo. Sobre todo en ecología y cultura.”

Por último, Ludovica hizo una comparación con la película La vida de Pi, donde un tigre amenaza permanentemente a un joven, simbolizando los propios temores.

“Vamos a convivir con el peligro, pero tenemos que estar entrenados para seducir y mirar a ese tigre”, anunció la astróloga. “No hay peor enemigo que uno mismo”.

