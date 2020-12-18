CTA Sáenz Peña: Entrega de petitorios y caravana por el centro de la ciudad

Sáenz Peña. Se realizó la CARAVANA Y ENTREGA DE PETITORIOS. Desde la CTA A REGIONAL SÁENZ PEÑA JUNTO A OTRAS SECTORIALES, EN RECLAMO A LA SITUACIÓN DEL INSSSEP (CONVENIOS CAÍDOS – NO AL COBRO DE PLUS DE PRESTADORES – QUE DESTINO TIENE LOS $ 310.000.000 QUE RETIENE EN CONCEPTO DE SEGURO).
AUMENTO SALARIAL PARA TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ACORDE AL COSTO DE LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR.
REGULARIZACIÓN LABORAL (PASE A PLANTA) PARA TOD@S LOS TRABAJADOR@S PRECARIZADOS DE LOS DISTINTOS MINISTERIOS Y TAMBIÉN DEL ÁMBITO MUNICIPAL.
PAGO DEL BONO POR COVID 19 (D.N.U 315/2020) PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE SALUD PÚBLICA, MUNICIPALES.