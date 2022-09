Cristina Kirchner hablará el viernes en el cierre de los alegatos por la causa Vialidad

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kichner, hablará el próximo viernes en el juicio por la obra pública en la última audiencia de alegatos de su defensa que comenzó ayer y continuó hoy. Al cierre de la audiencia, el abogado Alberto Beraldi le anunció al Tribunal Oral Federal 2 que Cristina Kichner actuará como abogada en causa propia. La audiencia comenzará a las 9:30 horas y será por videoconferencia.

“El viernes la doctora va a tomar parte de la exposición del alegato”, señaló Beraldi ante los jueces al señalar su alegato.

Cristina Kirchner será su propia abogada en base a lo que establece el Código Procesal Penal de la Nación, explicó Beraldi. El artículo 104 establece que “El imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial; podrá también defenderse personalmente siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”. Es lo que se conoce como abogado en causa propia.

El Código también establece que puede haber dos abogados. Por eso, para la audiencia del viernes lo serán Beraldi y la vicepresidenta. Para eso caso no estará Ary Llernovoy, también defensor de la vicepresidenta en la causa.

Lo que hará Cristina Kirchner tiene un antecedente. El del también ex presidente Fernando de la Rúa. El ex mandatario de la Alianza fue su propio abogado, junto con otros profesionales, en el juicio oral por las coimas en el Senado en el que fue sobreseído. De la Rúa no solo habló en sus alegatos sino que participó de la mayoría de las audiencias del juicio y fue quien interrogó a su ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez cuando declaró como testigo.

