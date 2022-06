Cristina a Alberto: “Te pido que uses la lapicera”

El Presidente y la Vicepresidenta no se mostraban juntos en público desde el 1 de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, y solamente intercambiaron un mensaje por Telegram cuando nació el hijo del mandatario.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner protagonizaron este viernes un reencuentro esperado en el Frente de Todos.

En un momento de su discurso, la vicepresidenta le dijo a Alberto: “Te pido que uses la lapicera”.

Cristina dijo hoy que “no fue una decisión dogmática” la estatización de YPF, sino que se trató de “recuperar la soberanía hidrocarburífera para los argentinos”, en el acto que se realiza en Tecnópolis por el centenario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

La vicepresidenta resaltó hoy que “crecieron 78 puntos los salarios de la Argentina” entre el 2003 y el 2015, durante los gobiernos kirchneristas, pero luego, en los “cuatro años posteriores cayeron 20 puntos” durante la gestión de Cambiemos.

