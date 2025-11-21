Crimen de Napenay: sospechan de una ejecución y hallaron un arma de fuego en la cintura de la víctima

La víctima fue identificada como F.G . Durante la inspección, se determinó que el disparo que dio fin a la vida del joven ingresó por la parte trasera del cráneo, sin orificio de salida. También encontraron un arma de fuego calibre 22, con un cargador y 7 cartuchos en la cintura del occiso. Luego, el cuerpo fue llevado a la morgue judicial.

La víctima fue identificada como Facundo Gorzelowski. Durante la inspección, se determinó que el disparo que dio fin a la vida del joven ingresó por la parte trasera del cráneo, sin orificio de salida. También encontraron un arma de fuego calibre 22, con un cargador y 7 cartuchos en la cintura del occiso. Luego, el cuerpo fue llevado a la morgue judicial.