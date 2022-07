“Creo que este no va a querer robar más”: boxeador noqueó al ladrón que quiso asaltarlo

“Saqué mi arma letal y lo dormí”, contó “El Áspero” Godoy sobre el hecho de inseguridad que vivió en Neuquén.

El boxeador Gino Godoy ostenta un récord de 27 triunfos y acaba de sumar otro que no quedará registrado en los datos oficiales de su carrera: noqueó a un ladrón.

“El Áspero”, quien solo perdió dos peleas en la categoría súper welter, fue víctima de inseguridad cuando entrenaba en la vía pública en la ciudad neuquina de Centenario.

Godoy contó en redes sociales que salió a correr cerca del autódromo local y lo encaró una personas que creyó que iba a pregunarle la hora.

“Dame tu teléfono”, le dijo el delincuente, quien entre risas le respondió que no lo tenía encima.

Entonces, la situación se volvió más violenta con el ladrón que le exigió el reloj. Y cuando el boxeador le gritó “rajá de acá”, recibió la amenaza: “¿Querés que te pegue un tiro?”.

“Cuando me dijo así, saqué mi arma letal y lo dormí. Quedó desparramado en el suelo, me olvidé de decirle que también tengo arma jaja”, relató “El Áspero”.

“Creo que este no va a querer robar más. Ya metí un nocaut más a mi carrera jaja”, cerró con humor Godoy.

Medios locales informaron que luego el boxeador salió corriendo y avisó a un móvil policial que encontró.

Los agentes fueron al lugar de los hechos pero no encontraron al ladrón.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram