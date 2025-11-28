Crece la tensión entre Milei y la AFA porque el Presidente decidió no ir al sorteo del Mundial

Han sido pocas las ocasiones en las que Javier Milei ha cancelado un viaje de las características que tenía el del 5 de diciembre en Washington, en donde se va a realizar el sorteo del Mundial 2026. La sensible y compleja situación que circunvala a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cambió el panorama. El gesto de decidir no asistir resulta toda una declaración de principios de parte del Presidente, que días anteriores ya había dado muestras de apoyo a Juan Sebastián Verón, de Estudiantes de La Plata.

En el Gobierno consideran que era importante tomar la decisión de no ir y de no dar margen alguno de que aquello pueda ser interpretado como una relativización de los episodios que involucran a la conducción del fútbol argentino, a cargo de Claudio Tapia. En la AFA marcaban que “Chiqui” iba a estar en el sorteo que organiza la FIFA. Aunque por un mínimo margen, existía la posibilidad de que de repente ambos pudieran coincidir en el Kennedy Center.

En rigor, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se fotografió con el presidente del fútbol argentino el año pasado cuando se anunció que Argentina iba a ser uno de los coanfitriones del Mundial 2030. Fue una ocasión excepcional y con un marco completamente diferente al actual, buscan aclarar cerca de la hermana presidencial.

Milei pretendía viajar para mantener un encuentro con Trump, al igual que lo prevén hacer algunos de los mandatarios de seleccionados que participarán del Mundial. Por caso, el primer ministro canadiense, Mark Carney, viajará específicamente para poder encontrarse con su par estadounidense. El argentino planeaba hablar ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, aunque no se preveía la rúbrica del acuerdo comercial con la Casa Blanca.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez (i), junto a la secretaria general de la Presidencia de Argentina, Karina Milei (d) y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia(atrás), participan durante un evento este miércoles, en Luque (Paraguay). Uruguay, Paraguay y Argentina fueron ratificados como parte de la sede de la Copa Mundial de la Fifa 2030, durante un congreso extraordinario realizado por los más de 200 socios de esa federación. EFE/ Juan Pablo Pino

Antes de que la agenda vire hacia las discusiones parlamentarias por el Presupuesto y las reformas libertarias, el Presidente concibió que este era el momento preciso de polarizar con Tapia. “Representan el populismo empobrecedor en su máxima expresión”, suele decir ante los interlocutores que consultan sobre su opinión de la cúpula de la AFA.

Con un tono más componedor, Milei iba a viajar a Estados Unidos con un propósito adicional: explicarle al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que el modelo de Sociedades Anónimas no se trata de un ataque directo a la AFA, sino la importación del modelo del Inter de Miami que encabeza Lionel Messi.

El Gobierno tiene en carpeta hace tiempo un proyecto para impulsar las Sociedades Anónimas del Fútbol, las SAF. Es una iniciativa distinta a las Sociedades Anónimas Deportivas que se buscó impulsar al comienzo de la gestión libertaria, la cual tenía parangón en los artículos 346 y 347 del DNU 70/2023 de desregulación de la economía.

“Debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en asociaciones anónimas”, indicó una resolución reglamentaria de la Inspección General de Justicia (IGJ) publicada a mediados del año pasado. Esta medida imponía que a partir de ese 1 de noviembre comenzara a regir el sistema de adopción voluntaria, pero la AFA la judicializó meses antes y consiguió el fallo del juez Elpidio Pinto, del Juzgado Federal de Mercedes, que decidió dejar sin efecto esos artículos.

A pesar de que se venía especulando con la posibilidad, el Gobierno no impulsará el año próximo un proyecto legislativo para proponer las SAF. “No está en las prioridades legislativas de 2026″, confirmó una fuente que conversó de primera mano este asunto con el Presidente.

Y es que podría resultar una batalla pantanosa para el Gobierno en la medida que se acerque el fervor mundialista. En el mismo entorno del Chiqui Tapia indican que este conflicto podrá tener picos por estas semanas, pero que después va a quedar atrás. “No es la primera vez que vivimos esto, pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir el fútbol argentino y me quedan muchos años más“, dijo -desafiante-, el presidente de la AFA.

El Gobierno no va a judicializar ni se va a meter con alguna intervención luego de la decisión del Comité Ejecutivo de sancionar a Verón por pedirle a sus jugadores que repudien el título brindado a Rosario Central. Sí existe la posibilidad de que Estudiantes de La Plata pueda judicializar lo que sucedió con el documento publicado por la AFA para justificar la pena contra el club platense.

El análisis de la metadata del archivo reveló que el Boletín 6625 fue aparentemente creado y editado el 23 de noviembre a las 19:21 horas, es decir, tras la finalización del encuentro en el Gigante de Arroyito. Esta modificación, según la dirigencia de Estudiantes, constituye un “delito informático”, algo que sí puede denunciarse en la Justicia.

Milei realizó diversos gestos de apoyo al club comandado por Verón. El fin de semana hubo un sugerente retuit en apoyo a Estudiantes por haber sido prácticamente el único club que repudió el título designado a Rosario Central. Pero las muestras escalaron con el pasar de los días. La más sugerente se dio en la foto que se sacó en la cumbre que realizó con el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, en la Casa Rosada.

La reunión tuvo lugar en el despacho presidencial y, detrás de Milei, sobre el sillón de Rivadavia, estaba una camiseta de Estudiantes de La Plata. Además, había un cartel con la leyenda “Pincha“, el apodo característico de la institución platense. Detrás del canciller Pablo Quirno y del embajador de Israel Axel Wahnish había otras camisetas con el dorsal número 9 que tenían los colores albirrojos típicos del club.

Un día antes, a través de X, realizó un posteo con una foto con la camiseta del pincharrata y escribió: “Honor a la Escuela de Don Osvaldo“. En ese mensaje, hizo referencia a Osvaldo Zubeldía, histórico entrenador del conjunto platense que logró ganar tres veces la Copa Libertadores y la histórica Copa Intercontinental de 1968 ante el Manchester United. Un detalle no menor, es que dentro de ese equipo multicampeón jugaban Carlos Bilardo, uno de los ídolos del jefe de Estado, ya que siempre se califica como “bilardista”. Ayer volvió a subir una foto de ambos a su cuenta de X.