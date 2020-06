Covid-19: Salud pública garantiza los tratamientos con plasma de convaleciente a pacientes que lo requieran

El Ministerio de Salud Pública del Chaco informó que 11 pacientes ya fueron tratados con plasma, y que cuentan con stock de plasma para las personas en estado crítico con coronavirus que demanden la terapia con indicación médica. A su vez continúa la campaña de donación y recolección en los bancos de sangre provinciales.

El Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco informó que actualmente cuentan con stock de plasma de convalecientes de COVID-19 para garantizar los tratamientos terapéuticos en pacientes críticos que lo requieran por indicación médica. Además continúa la campaña de recolección de plasma en los bancos de sangre provinciales y, desde el próximo lunes, en el Centro Provincial de Hemoterapia ubicado en el Hospital Julio C. Perrando, lugares destinados a las terapias compasivas experimentales que se desarrollan en personas en estado grave por coronavirus.

Los especialistas de Salud Pública y de la Fundación Donar remarcaron los resultados positivos y alentadores de los tratamientos con plasma de convaleciente en la recuperación de personas con COVID-19. En la provincia del Chaco las terapias con plasma están protocolizadas para poder ser aplicadas en todo el territorio sin ningún costo para los ciudadanos.

Desde el Ministerio de Salud Pública del Chaco informaron que actualmente cuentan con stock de plasma de convaleciente de COVID-19 para afrontar la demanda que pueda existir en pacientes que se encuentren en estado crítico. Se trata de una terapia experimental compasiva que se lleva adelante por indicación médica en pacientes que estén atravesando diversas complicaciones por coronavirus o están en estado clínico grave.

El plasma es el componente líquido o suero de la sangre y las personas que tuvieron COVID-19 y se recuperaron cuentan con anticuerpos generados por la enfermedad que son empleados a través de transfusiones en pacientes que se encuentran en estado grave por coronavirus. La obtención del plasma convaleciente se realiza a través de las muestras de sangre donadas por los pacientes que se sanaron de COVID-19, en las cuales se aplica un proceso de remoción de los glóbulos rojos, las plaquetas y otros componentes celulares de la sangre tras el cual solamente queda el líquido que contiene sales y anticuerpos.

Según detallaron especialistas de la Fundación Donar, el tratamiento con plasma de convaleciente se utiliza de manera experimental y compasiva en enfermos que se encuentran en estado crítico por COVID-19 y en los casos específicos que sean determinados por los profesionales médicos. A través de transfusiones los médicos suministran el plasma con el objetivo de que las personas en condiciones graves puedan generar anticuerpos que les permita mejorar su condición clínica y curar la enfermedad o evitar mayores complicaciones en pacientes leves o moderados.

El Ministerio de Salud Pública a través de la Fundación Donar continúa con la campaña de recolección de plasma de convaleciente: pueden donar sangre aquellos ciudadanos que hayan sido diagnosticados con coronavirus y se hayan recuperado totalmente con dos pruebas negativas de PCR, y además cumplan con las condiciones dispuestas en la Ley de Sangre. Los posibles donantes que tienen entre 18 y 60 años y no cuentan con comorbilidades deben acercarse a los bancos de sangre de la Fundación Donar (Saavedra 269) donde serán evaluados en el cumplimiento de los requisitos para donar plasma de convaleciente según las normativas nacionales vigentes.

Sin embargo, desde la Fundación Donar explicaron que no todas las personas pueden donar plasma de convaleciente debido a que deben cumplir con ciertas calificaciones, como la cantidad de anticuerpos necesarios para poder prestar al paciente crítico de coronavirus. Por eso, previamente deben acercarse a los centros de donación para realizar las consultas y los estudios previos de las muestras de sangre.

La campaña de donación y extracción de plasma convaleciente se lleva delante de manera conjunta entre el Ministerio de Salud Pública del Chaco y la Fundación Donar, ubicada sobre la calle Saavedra 269. Para obtener mayor información pueden comunicarse a los teléfonos 362-4759389; al contacto de la Fundación Donar Resistencia del 362-4426890.

Asimismo, desde el próximo lunes 29 de junio, el Centro Provincial de Hemoterapia, ubicado en el Hospital Perrando, se sumará a la campaña de donación y extracción de plasma convaleciente. Aquellos potenciales donantes que quieran participar de la iniciativa deben comunicarse al 362-4810071, o bien dirigirse (previo aviso) de 8 a 12 horas al mencionado Centro Provincial de Hemoterapia.

Tres pasos para ayudar

Si te recuperaste de COVID-19 y querés donar plasma, debes tener en claro lo siguiente:

-Necesitás contar con el alta médico acreditado mediante dos pruebas negativas.

-Realizar una entrevista clínica y una toma de muestra para determinar la presencia de anticuerpos en tu sangre.

-Cuando estén los resultados, simplemente resta convenir día y horario para la donación.

