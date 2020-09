Covid-19: Salud Pública brinda un nuevo reporte epidemiológico

El Ministerio de Salud Pública de Chaco informa que hasta el miércoles 16 de septiembre de 2020, se registraron 6.879 casos de COVID-19, de los cuales 5.881 personas ya recibieron el alta clínica. Además se reportaron 247 fallecimientos de personas diagnosticadas con el virus SARS-COV2.

El Ministerio de Salud de la provincia recuerda a la población que la aparición de síntomas como fiebre, junto con tos, dolor de garganta, pérdida del gusto y del olfato, vómitos, diarrea, dificultad para respirar y dolores musculares, pueden ser señales de coronavirus, y deben llamar al 0800-444-0829. Además, enviando @chaco salud al 011-6273-0000 pueden comunicarse con un operador para informar la situación y recibir recomendaciones.

Situación epidemiológica de coronavirus

Confirmados: 6.879

Confirmados hoy: 87

Fallecidos: 247

Recuperados: 5.881

Activos: 751

Reportes: 43.760

Descartados: 34.708

Muestras Analizadas: 540

Leves: 693

Moderados: 49

Graves: 9

Casos por localidad: Casos Nuevos – (Total de casos):

Avia Terai 0 (34)

Barranqueras -1 (424)

Basail 0 (3)

Campo Largo 0 (4)

Capitán Solari 0 (1)

Charata 3 (40)

Colonia Aborigen 0 (18)

Colonia Baranda 0 (1)

Colonia Benítez 0 (12)

Colonia Elisa 0 (3)

Colonia Popular 0 (2)

Concepción del Bermejo 0 (6)

Coronel Du Graty -1 (0)

El Sauzalito 12 (187)

Fontana 6 (650)

Fuerte Esperanza 0 (1)

Gancedo 0 (8)

General San Martín 0 (34)

General Pinedo 3 (53)

General Vedia 0 (1)

Hermoso Campo 0 (12)

Isla del Cerrito 0 (6)

Juan José Castelli 1 (104)

La Eduvigis 0 (1)

La Escondida 0 (3)

La Leonesa 0 (33)

La Verde 0 (16)

Lapachito 0 (19)

Las Breñas 0 (1)

Las Garcitas 0 (2)

Las Palmas 0 (2)

Los Frentones 2 (18)

Machagai 1 (18)

Makallé 0 (10)

Margarita Belén 0 (34)

Miraflores 0 (3)

Napenay 0 (3)

Nueva Pompeya 0 (4)

Pampa del Indio 0 (8)

Pampa del Infierno 0 (13)

Presidencia de la Plaza 0 (22)

Presidencia Roca 0 (1)

Sáenz Peña 20 (564)

Puerto Bermejo 0 (8)

Puerto Eva Perón 0 (2)

Puerto Tirol 3 (109)

Puerto Vilelas 0 (159)

Quitilipi 0 (23)

Resistencia 20 (3.588)

Río Muerto 0 (9)

Taco Pozo 3 (23)

Tres Isletas 10 (338)

Villa Ángela 5 (199)

Villa Berthet 0 (7)

Villa Río Bermejito 0 (2)

Wichi El Pintado 0 (1)

Otras localidades del país 0 (32)

*Los números que aparecen en negativo, corresponden a casos que fueron recategorizados y ubicados en la localidad correspondiente.

