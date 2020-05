Covid- 19: Sáenz Peña no permite el ingreso de personas provenientes de localidades consideradas criticas

Desde la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, se remarca que en el marco de las medidas de prevención para evitar la propagación del virus COVID-19, NO se permite el ingreso de personas provenientes de localidades consideradas criticas.

Es decir que quienes arriben de: Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Bermejo, Las Palmas, Isla del Cerrito, Puerto Vilelas, No podrán ingresar a la ciudad y deberán regresar a las localidades de donde provienen.

Esta medida tiene como único objetivo reforzar al máximo la prevención de circulación del virus en Sáenz Peña y seguir resguardando la salud de los vecinos.

