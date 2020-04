Covid 19 “Hay riesgos de contagio en grandes centros urbanos”

El presidente Alberto Fernandez hizo referencia a la situación de algunas provincias que siguen en riesgo por la epidemia del Covid-19 .Con respecto a las provincias, aseveró que “hay riesgos de contagio en grandes centros urbanos, donde se concentra el 47.4% de los casos.

Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Río Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego, son lugares que me preocupan y que hay que prestarles gran atención”, dijo.

Con respecto a la flexibilización de algunas actividades, el presidente aseguró que se comienza una tercera etapa de cuarentena y que dejará en manos de las autoridades provinciales las actividades que se pueden abrir y cuáles otras seguirán cerradas. “Siguen existiendo restricciones nacionales, pero vamos a permitir que la mitad de la población se movilice”, aseguró.

Asimismo, en las zonas donde hay más de 500 mil personas, los aglomerados urbanos, seguirá la cuarentena como hasta hoy. “Los de menos de 500 mil personas, pueden empezar a ser exceptuados, en manos de las autoridades provinciales, pero deben cumplir cinco requisitos”, como por ejemplo, que el sistema de salud sea capaz de atender la demanda; una evaluación de la densidad poblacional y la vulnerabilidad de área, como condiciones de vivienda; y garantizar que ninguna apertura permita que más del 50% de la población pueda movilizarse, entre otras.

También deberán habilitar las actividades con protocolos adecuados y mantener informados a Nación de modo permanente. “Si los números se desbordan o dejan de cumplirse, se dará marcha atrás”.

SIN CLASES NI ESPECTÁCULOS

Más adelante, el jefe del Ejecutivo advirtió: “Vamos a seguir sin clases, sin actividad en la Administración Pública, sin actividades recreativas, sin espectáculos, y los grupos de riesgo están eximidos de trabajar, gozan de licencias”, detalló.

También, cualquier persona puede salir a 500 metros a la redonda con fines de esparcimiento, “airearse un poco; los niños pueden salir con sus padres y los adolescentes solos, solo una hora. No salir a correr ni hacer deportes. Cuando salimos, nos exponemos y buscamos al virus. Salir con barbijos, distancias de hasta dos metros, limpieza antes de entrar a la casa, cuidar la ropa”, especificó.

“Estamos ante una nueva etapa. Tenemos previstas dos etapas más antes de que todo quede liberado. Que esto siga saliendo así, depende de nosotros. Sé que hay muchos preocupados por volver al trabajo, y eso también es nuestro. No quiero que me hagan caer en el falso dilema de la salud o la economía. Prefiero que una fábrica no trabaje por empleados en cuarentena que por empleados enfermos. Pido que tomemos todos los recaudos necesarios para minimizar el contagio, como la no utilización de servicios de transporte público”, agregó.

“Tomemos este tiempo con mucho orgullo, adultos mayores quédense en sus casas, más chicos sigan dibujando, mándenme sus creaciones por Twitter. La salud esta vez nos ha unido a todos, sin diferencias, pero vamos a salir juntos”, concluyó.

