Covid-19: El Gobierno provincial dispuso nuevas medidas vigentes hasta el 25 de septiembre

Se derogan las disposiciones que restringen la circulación nocturna y las personas con pasaporte verde tendrán libre ingreso y circulación por la provincia.

Mediante el Decreto Provincial N°1809/2021, el Gobierno estableció las medidas vigentes a partir del 25 de agosto del corriente hasta el 25 de septiembre inclusive, en el marco de la pandemia por Covid-19. Entre ellas, se derogan las medidas que restringen la circulación nocturna, se continuarán solicitando requisitos para el ingreso a la provincia y se mantiene el uso del “Pasaporte Chaco” para la realización de actividades habilitadas.

Para el desarrollo de actividades

Reuniones, eventos o celebraciones: se permite el desarrollo de las mismas en espacios al aire libre y en espacios cerrados, incluyendo domicilios particulares, teniendo en cuenta que: al aire libre, podrán desarrollarse reducción de aforo al 75% de la superficie por un máximo de 3 horas. Los eventos en espacios cerrados, están habilitados sólo para personas que cuenten con el “Pasaporte Chaco” en estado verde, con reducción de aforo al 75% de la superficie de cada espacio. Se mantienen vigentes las multas por incumplimientos.

Los casinos, cines, teatros y auditorios estarán habilitados para personas con pasaporte verde y las actividades comerciales, industriales, profesionales y de servicios en general, están habilitadas con reducción de aforo al 75% de la superficie disponible de cada espacio (incluye locales de centros comerciales y shopping). También los call-center tendrán su funcionamiento habilitado con reducción de aforo al 75% de su capacidad.

Gastronomía, restaurantes y bares están habilitados para su funcionamiento en espacios al aire libre y, en espacios cerrados, exclusivamente para personas con Pasaporte Chaco en estado verde. Los gimnasios, clubes, actividades físicas y deportivas grupales en espacios abiertos y cerrados, podrán asistir como público personas con pasaporte verde, e individuales solamente en espacios abiertos. Personas con pasaporte amarillo no podrán asistir como público en espacios cerrados.

Las iglesias, cultos y celebraciones religiosas se realizarán en espacios libres con hasta 200 asistentes por dos horas y en espacios cerrados para personas con pasaporte verde con reducción del 75% de la capacidad.

En plazas, parques o parques recreativos, se habilita el uso de estos espacios, pero no se encuentra permitido el desarrollo de eventos que generen y/o pudieran implicar concurrencia masiva o aglomeración de personas.

En cuanto al transporte, se ratifica la capacidad de ocupación habilitada del 100% de cada unidad con uso de tapabocas obligatorio. Excepcionalmente, en horarios de mayor requerimiento de servicio y ante el exceso de demanda, se podrá ampliar la capacidad hasta 20 pasajeros de pie, conforme a los protocolos respectivos.

En lo relativo al turismo, se habilita el transporte automotor turístico y los viajes grupales de hasta 10 personas que cuenten con Pasaporte Chaco en estado verde, para actividades recreativas, sociales, comerciales. En el caso de viajes dentro de la provincia se podrá afectar la totalidad del transporte, y para salir de la provincia se podrá ocupar hasta el 80%.

Además, sólo se permitirán viajes que tengan como ciudad de origen y destino localidades que no sean consideradas en situación de alarma epidemiológica y sanitaria, y que se originen y finalicen en terminales de ómnibus debidamente habilitadas o en lugares en los que haya control de temperatura y test de síntomas. No están permitidos los viajes de egresados y egresadas o contingentes que incluyan a personas mayores de 60 años o personas que integren grupos de riesgo.

Los peloteros y espacios de recreación infantil estarán habilitados para su funcionamiento en espacios al aire libre o espacios cerrados para personas con pasaporte en estado verde y una reducción del 75% de la capacidad. Además, el sistema educativo se regirá por la normativa del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología priorizándose el sostenimiento de las clases bajo el esquema de presencialidad cuidada.

En cuanto a la administración pública, se ratifican medidas que propicien al trabajo remoto en todas las áreas: se ratifican turnos rotativos y/o alternados, cumpliéndose la reducción de la capacidad al 75% de la superficie de cada oficina o repartición.

Las autoridades de cada jurisdicción podrán convocar (según requerimientos y necesidades) el retorno a la actividad laboral presencial de trabajadores con al menos la primera dosis de vacunas (tras 14 días de inoculación). Estarán exentos aquellos mayores 60 años o pertenecientes a grupos de riesgo y personas con inmunodeficiencias

Para el ingreso y circulación, las personas con Pasaporte Chaco en estado amarillo, deberán contar con una constancia de hisopado negativo (test rápido o PCR) con fecha que no exceda las 72 horas a la fecha de ingreso al Chaco y para personas con pasaporte Chaco en estado verde, tendrán libre ingreso y circulación por la provincia.

Medidas que continúan vigentes

El decreto establece la continuidad de la utilización del “Pasaporte Chaco” como permiso de circulación de personas en todo el territorio (de acuerdo al auto-test y situación inmunitaria de cada ciudadano) y el mismo será exigible para el desarrollo de actividades que se requieran.

Se ratifica que los ministerios de Seguridad y Justicia y el de Salud coordinarán con la Dirección Nacional de Migraciones y organismos pertinentes el registro, evolución y monitoreo del cumplimiento del aislamiento preventivo y obligatorio para quienes ingresen a la provincia del exterior; personas que hayan sido registradas como casos positivos activos en aislamiento y podrán efectuar la denuncia correspondiente por incumplimiento. Además, continuarán coordinando fuerzas de seguridad nacionales y provinciales para fortalecer controles en zonas fronterizas y el uso del pasaporte Covid.

