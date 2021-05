Covid-19: El gobernador anunció las nuevas restricciones en todo el territorio provincial

En concordancia con el Gobierno nacional, Capitanich definió medidas generales que estarán vigentes desde el 22 hasta el 30 de mayo, con el objetivo de frenar los contagios por coronavirus.

Con el objetivo de frenar la cantidad de contagios de Covid-19, el gobernador Jorge Capitanich anunció medidas generales que serán de aplicación en todo el territorio provincial durante nueve días, desde el 22 al 30 de mayo, en concordancia con lo adoptado en todo el país por el Presidente Alberto Fernández.

Suspensión total de actividades deportivas y de clases; alarma sanitaria de 22 a 6; cierre de cultos y misas, gimnasios, cines, casinos y sistemas de juegos; cierre a la circulación en espacios públicos; asueto administrativo total para los tres poderes del Estado; y pasaporte Covid obligatorio para el 1 de junio; son algunas de las medidas generales anunciadas por Capitanich.

Además, se suspendieron los actos de celebración del 25 de Mayo; el transporte público de pasajeros urbano e interurbano; asambleas de clubes; y habrá controles policiales permanente fijos y móviles; y estará prohibida la circulación sin permiso.

Comunicado del gobernador

La ola de contagios Covid-19 en la República Argentina está llegando a casi 40.000 casos diarios, observándose una tendencia de 3,8 millones de contagios acumulados a nivel nacional con 77.000 muertes acumuladas proyectado hasta el 31 de mayo del corriente año. En el mundo, hoy tenemos 165 millones de contagios y ascienden a 3,5 millones las muertes.

Las características de nuevas cepas en circulación y su grado de contagiosidad no admiten dilaciones respecto a las medidas que se deben adoptar.

“Nuestra provincia transita la semana 63 de contagios desde el inicio de la pandemia advirtiéndose un aumento exponencial de contagios durante el transcurso de las dos últimas semanas. Es necesario cortar esta tendencia pues de lo contrario, veríamos colapsado el sistema sanitario para el 31 de mayo fijando como parámetros entre 744 y 800 casos promedio diarios que implicarían el uso de los recursos sanitarios por parte de pacientes leves (1,6 %), moderados (1,8%) y graves o críticos que requieren ARM (0,8%)”, señaló Capitanich.

No cabe la menor duda que esta tendencia creciente de contagios se irradia en todo el país, pues a pesar del aumento extraordinario de casos registrados estamos en el puesto promedio número 12 a 14 en la escala nacional.

“Dos decisiones son esenciales en este tiempo: a) intensificación del plan de vacunación b) restricción de circulación. La primera decisión depende de variables exógenas y no controlables por el país, pues a pesar de tener contratos vigentes para la provisión de 65 millones de dosis, observamos las dificultades en las entregas programadas. La segunda constituye una decisión autónoma, propia, que depende pura y exclusivamente de nosotros”, destacó.

Capitanich señaló que la “provisión de un mayor número de dosis es un problema geopolítico de alcance mundial. Desde el Papa Francisco hasta líderes mundiales han bregado por la liberación temporal del uso de las patentes a los efectos de aumentar drásticamente la fabricación mundial a los efectos de inmunizar a la población mundial para cortar con esta pandemia”.

La capacidad de mutación del virus y el impacto en la propagación limita severamente las capacidades operativas de los estados para frenar esta tendencia. El agotamiento social, la magnitud del impacto económico y social y la extensión del tiempo de duración causan un perjuicio inusitado.

Restringir la circulación promueve consecuencias económicas que serán atendidas de inmediato mediante el uso de herramientas que provee el estado nacional y la provincia de Chaco. Desde el REPRO hasta asistencias directas desde el estado.

“El tiempo debe ser breve, pero de alto impacto. Son nueve días. Quizá los últimos con restricciones severas. Pero esto permitirá frenar la curva y dará tiempo suficiente para lograr la inmunidad de personas que constituyen factores de riesgo”, destacó el gobernador.

La Provincia de Chaco para el 21 de junio del corriente año deberá llegar a una meta de 500.000 dosis aplicadas, 330.000 de las cuales serán primeras dosis y 170.000 segundas dosis. “Cuidarnos y vacunarnos masivamente es la solución. Mientras tanto debemos aplicar medidas drásticas, no deseadas pero que ineludiblemente construirán un puente a la solución definitiva”, dijo.

“Pedimos un gesto de comprensión y solidaridad para frenar esta ola de contagios mientras implementamos un proceso de vacunación acelerada”, agregó el mandatario provincial.

Las decisiones que se adoptan deben vincularse a las características de las variables. Restringir la circulación implica una variable controlable que tiene un impacto determinado en un período cierto. Promover la vacunación es una medida acertada, pero depende de variables exógenas o no controlables como es la provisión certera de dosis en base a la capacidad de producción de los laboratorios para el fiel cumplimiento de los contratos.

“Ninguna decisión satisface a todos, inclusive la vacunación misma, pues muchas personas elijen voluntariamente no aplicarse ninguna dosis generando un impacto negativo en la estrategia de inmunización de rebaño que se pretende lograr. Las actividades perjudicadas recibirán un sistema de compensación parcial para atenuar el impacto de la pandemia y la mejor estrategia es restringir al máximo posible en forma coordinada con todas las jurisdicciones a los efectos de lograr resultados concretos en el menor tiempo posible”, aclaró Capitanich,

“Cuando la pandemia se inició, el tiempo de ajuste era necesario para poner al sistema sanitario en condiciones de atender las demandas provocadas por el aumento de contagios combinado recursos fijos y variables. Hemos llevado al máximo la capacidad de instalaciones. Hoy no es posible invertir en más hospitales modulares ni en respiradores pues la capacidad de recursos humanos es limitada”.

“Las medidas que se adoptan son generales. Incluyen a todos los actores y sectores con excepciones mínimas que hacen a la esencialidad de las actividades. El cambio de estrategia es claro. Se modifica la estrategia focalizada por medidas de carácter general que incluye restricciones severas de circulación. No existen opciones ni alternativas”, finalizó.

Las medidas generales

1.1. Cierre total de actividades deportivas.

1.2. Cierre de circulación espacios públicos.

1.3. Cierre de cultos y misas.

1.4. Asueto administrativo total para los tres poderes del Estado.

1.5. Cierre de gimnasios, clubes, cines, guarderías, peloteros.

1.6. Suspensión de clases presenciales.

1.7. Cierre de casinos y sistema de juegos.

1.8. Pasaporte Covid obligatorio.

1.9. Suspensión de los actos institucionales y religiosas incluyendo la celebración del 25 de mayo.

1.10. Suspensión del transporte público de pasajeros urbano e interurbano.

1.11. Control policial permanente fijos y móviles.

1.12. Prohibición de circulación sin permiso.

1.13. Alarma Sanitaria de 22 a 6 horas.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir